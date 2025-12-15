ALERTA | Minsa activa protocolo por gripe H3N2 y advierte riesgo en todo el país

Wapa.pe
Minsa activa alerta epidemiológica nacional por riesgo de influenza A (H3N2) y sarampión ante viajes y aglomeraciones de fin de año.

    El uso de mascarilla y la aplicación de la vacuna son medidas preventivas necesarias.
    El Ministerio de Salud (Minsa) encendió las alertas a nivel nacional frente a la posible llegada y expansión de enfermedades importadas, en un contexto marcado por el aumento de viajes internacionales, la intensa movilidad interna y las reuniones masivas propias de las fiestas de fin de año. Entre los principales riesgos identificados figuran la influenza A (H3N2) y el sarampión, patologías que ya generan preocupación en otros países.

    Las autoridades sanitarias advirtieron que el escenario global actual exige reforzar las medidas preventivas, especialmente porque estos virus pueden propagarse con mayor facilidad cuando se incrementan los desplazamientos y el contacto entre personas. Por ello, el sector Salud activó protocolos especiales para reducir el impacto de un posible brote en el país.

    ¿Qué medidas incluye la alerta epidemiológica emitida por el Minsa?

    Según informó el Ministerio de Salud, la alerta epidemiológica busca fortalecer la vigilancia, prevención y respuesta sanitaria en todo el territorio nacional. En este marco, se puso especial atención en la influenza A (H3N2), subclado K, una variante del virus de la gripe que ha mostrado una alta capacidad de transmisión en distintos países.

    La disposición contempla un seguimiento más estricto de los casos sospechosos de infecciones respiratorias, con el objetivo de identificar brotes de manera temprana. Asimismo, se ha reforzado el trabajo de los laboratorios para confirmar diagnósticos y diferenciar la influenza de otros virus que circulan en esta temporada.

    En cuanto a la prevención, el Minsa reiteró la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, haciendo énfasis en la vacuna contra el sarampión. Desde el sector Salud recordaron que la inmunización sigue siendo una de las herramientas más eficaces para evitar cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones en poblaciones vulnerables.

    Además, se intensificarán las acciones de comunicación y promoción de la salud, difundiendo recomendaciones básicas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y el uso de mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios.

    Influenza A (H3N2): síntomas más comunes y señales de cuidado

    La gripe causada por la influenza A (H3N2) suele manifestarse de forma repentina y con mayor intensidad que un resfrío común. Uno de los primeros signos es la fiebre alta, que puede superar los 38 °C y aparecer junto a escalofríos, decaimiento y fuerte malestar general.

    También es frecuente el dolor muscular y articular, que puede ser intenso y afectar diferentes partes del cuerpo, además de dolor de cabeza persistente. A nivel respiratorio, se presentan tos seca, dolor de garganta y congestión nasal, síntomas que pueden empeorar con el paso de los días.

    Otro rasgo característico es el cansancio extremo, que puede prolongarse incluso después de que la fiebre disminuya. En niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea. El Minsa y EsSalud recalcan que identificar estos signos a tiempo permite acudir oportunamente a un establecimiento de salud y reducir el riesgo de complicaciones como neumonía u otras infecciones asociadas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

