El Ministerio de Salud garantizó que las vacunas están disponibles en los centros de atención e hizo un llamado a los grupos vulnerables para que acudan conforme al cronograma correspondiente.

Ante el incremento de contagios del virus de influenza A H3N2 subclado K en Europa y Estados Unidos, el Ministerio de Salud informó a través de un comunicado que el nivel de riesgo para el país frente a esta enfermedad se sitúa actualmente entre leve y moderado. Asimismo, el Minsa señaló que las temperaturas cálidas propias de esta época del año contribuyen a frenar una propagación masiva del virus.

La entidad también precisó que mantiene una vigilancia permanente sobre el panorama internacional de la influenza A H3N2 subclado K y que se encuentra en coordinación constante con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para implementar las acciones necesarias, según cómo evolucione la epidemia. Este asunto cobró mayor importancia luego de la confirmación del primer caso del virus en América Latina, detectado en México, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud. Para profundizar en el tema, conversamos con un epidemiólogo y un infectólogo, quienes explicaron los principales puntos relacionados con esta epidemia.

¿Cómo se manifiesta la influenza A H3N2 subclado K?

Manuel Loayza, epidemiólogo de la Universidad Ricardo Palma, explicó en una entrevista para La República cuáles son los síntomas más frecuentes a considerar, así como los casos que podrían evolucionar con mayor severidad según la edad o la presencia de enfermedades previas.

Síntomas principales de la influenza A H3N2

Fiebre.

Tos.

Dolor de cabeza.

Congestión nasal.

Malestar general, que puede incluir cansancio, dolores musculares, escalofríos, entre otros, dependiendo de la intensidad del virus y del estado del sistema inmunológico de cada persona.

¿Qué complicaciones podrían presentarse en algunos pacientes con influenza A H3N2?

Neumonía.

Bronconeumonía.

Faringitis.

Otitis media.

Población vulnerable frente a la influenza A H3N2

Niños menores de 5 años.

Adultos mayores de 60 años.

Personas con enfermedades crónicas (como diabetes, asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, entre otras).

Personas que no cumplen adecuadamente su tratamiento médico.

Personas con baja adherencia terapéutica.

Evolución de la influenza A H3N2

La infección suele extenderse entre 5 y 7 días.

Tras superar el proceso infeccioso, el organismo produce anticuerpos.

En la mayoría de los casos, la recuperación se da de forma natural y sin complicaciones mayores.

¿Cuál es la diferencia entre la alergia y la gripe?

En este escenario, resulta pertinente recordar la explicación brindada por el médico alergista Claudio Parisi, del Hospital Italiano, quien en conversación con La Nación se refirió a la frecuente confusión entre la alergia y la gripe, y explicó de forma clara cómo distinguirlas.

Parisi describió los síntomas iniciales y señaló que el moco generado por un resfrío de origen viral suele ser “amarillentas y verdosas” y puede ir acompañado de fiebre elevada, según la evolución del cuadro. Además, precisó que “en general, en estos resfriados, hay síntomas más allá de la nariz como cansancio, dolores, etcétera”, lo que marca una diferencia con los procesos alérgicos.