Gripe H3N2: ¿Cuáles son los síntomas de la variante del virus que podría llegar a Perú?

Europa y Estados Unidos enfrentan un aumento de casos y de ingresos hospitalarios debido a la variante K de la gripe H3N2 , una situación que mantiene en alerta al resto de naciones.

¿Cuáles son los síntomas de la variante del virus que podría llegar a Perú?

El aumento de casos de la variante K del virus H3N2 está generando inquietud en Europa y Estados Unidos, mientras que Perú permanece atento ante la posible llegada de este subtipo, que ya ha causado saturación hospitalaria en el hemisferio norte.

El doctor Óscar Malpartida Tabuchi, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Anglo Americana, explicó a Infobae Perú que el virus de la influenza H3N2 forma parte de una familia que experimenta mutaciones de manera constante.

La aparición de nuevas variantes, como la subvariante K, implica que una parte de la población no cuenta con defensas frente a este subtipo recientemente identificado.

¿Qué tan peligrosa es la “Super Gripe”?

La variante que está provocando un aumento de hospitalizaciones en los países mencionados corresponde al subclado "K" del H3N2, un subtipo de la influenza A. Esta cepa ha sufrido mutaciones que la adelantaron varias semanas al patrón estacional habitual; es decir, “no estaba mapeada”, según el doctor Marco Almerí.

En cuanto a los efectos del virus, el especialista señala que puede causar neumonías “muy parecidas a las que habían por Covid-19”, que afectan rápidamente a personas con comorbilidades, especialmente a niños y adultos mayores.

Respecto a la prevención, el epidemiólogo advirtió que, al tratarse de un subclado completamente nuevo, las vacunas convencionales contra la influenza “no surgirían efecto”, algo que ya se observa en algunas zonas de Europa. Si llegaran a detectarse casos en Perú, Almerí advierte que podría generarse un nuevo colapso sanitario debido al “pobrísimo sistema de salud” del país.

¿Qué dice la OMS respecto a la enfermedad?

La Organización Mundial de la Salud señala que los virus de influenza A(H3N2) son actualmente predominantes y que su incremento coincide con la temporada invernal del hemisferio norte. Además, indican que las epidemias y brotes de influenza estacional y otros virus respiratorios “pueden ejercer una presión significativa sobre los sistemas de salud”.