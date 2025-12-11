Brote de gripe H3N2 en Europa: cómo actúa la variante K y qué anticipan los expertos para el Perú

Expertas entrevistadas por Infobae alertaron sobre la gran capacidad de propagación del virus en Europa y enfatizaron la relevancia de la vacunación.

Europa enfrenta un brote sin precedentes de gripe H3N2 impulsado por la variante K de influenza A. Esta expansión temprana y acelerada durante el invierno ha generado una presión extraordinaria sobre los sistemas sanitarios, especialmente en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la circulación del virus se adelantó entre tres y seis semanas en comparación con temporadas previas.

La médica argentina Marta Cohen, patóloga pediátrica radicada en Reino Unido, explicó a Infobae: "La variante K del H3N2 tiene siete mutaciones adicionales en la proteína de hemaglutinina del virus influenza A. Esto la hace mucho más contagiosa y además hace que las vacunas tengan una menor eficiencia inmunológica. Todo esto genera que sea de mayor contagiosidad".

Aunque América Latina aún no registra casos, los especialistas subrayan la importancia de prepararse con anticipación mediante la vacunación. Señalan que lo ocurrido en Europa debe servir como referencia para orientar las medidas de prevención en la región.

Durante esta semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países del continente “a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte”. Asimismo, señaló: “En Canadá y Estados Unidos se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia”.

En Inglaterra, la Agencia de Seguridad Sanitaria estima que la próxima semana podrían registrarse hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe, cifras que no se veían desde 2010. España, por su parte, presenta una incidencia casi diez veces superior a la del mismo periodo del año pasado, alcanzando una tasa de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, según reportes del Instituto de Salud Carlos III.

Tanto Alemania como Reino Unido han reforzado su capacidad hospitalaria ante el incremento de casos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la variante K se ha vuelto predominante y que la ola de contagios podría extenderse hasta la primavera. La circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2, incrementa la saturación de los servicios de salud y dificulta el diagnóstico.

¿Qué señalan los especialistas sobre la variante K de H3N2?

Cohen explicó: “El brote anticipado comenzó en agosto, cuando el virus K se detectó por primera vez en Australia, según información de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, se registraron casos en Nueva Zelanda y en septiembre llegó a Europa. Actualmente, está presente en 34 países aproximadamente, aunque todavía no se han confirmado casos en Sudamérica“.

La profesional agregó que “la rápida transmisión del virus provocó que el brote se adelantara cuatro semanas respecto a lo habitual, con un 56% más de infecciones o casos en comparación con el mismo período del año anterior. Esta situación se atribuye a la alta contagiosidad del virus".

La importancia de la vacunación

La vacuna antigripal continúa siendo la herramienta esencial de prevención, aunque los expertos indican que su protección frente a la variante K es menor que en otros años.

Cohen sostuvo: “Actualmente, la eficacia de la vacuna ronda el 65%. A pesar de esto, la vacunación sigue siendo recomendable porque reduce el riesgo de desarrollar una infección grave o requerir hospitalización”.

Las medidas de prevención

En diálogo con Infobae, la infectóloga Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y responsable de Epidemiología de San Isidro, detalló: “Como medidas de prevención, lo importante es estar adecuada y robustamente vacunados. No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza. Tenés que tener una vacuna antigripal si estás en los grupos de riesgo. Los bebés, las embarazadas y los grupos que mencioné antes deben vacunarse cada año. Lo mismo para gripe, para COVID y para sincitial en adultos mayores y embarazadas, sobre todo si van a tener a sus bebés en épocas de circulación del virus”.