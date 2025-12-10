Europa sufre un brote de gripe sin precedentes: contagios récord y hospitales al límite que podrían anticipar su llegada

Esta variante del virus se extendió “de manera inusualmente acelerada” en naciones europeas como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

Un incremento de casos de una variante de la gripe A, identificada como H3N2 K, viene afectando en las últimas semanas a diversos países de Europa, lo que llevó a las autoridades a aplicar acciones para frenar su avance. Este repunte apareció de forma anticipada en la temporada —antes de Navidad— y provoca síntomas más intensos.

La variante se expandió “inusualmente rápido” en naciones como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Según un reporte del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), los especialistas identificaron contagios entre tres y cuatro semanas antes de lo registrado en los dos años previos.

La tasa de positividad semanal subió al 17,1%, frente al 11% de la semana anterior. En Escocia, las autoridades sanitarias sugieren mantener una higiene constante de manos y recomiendan permanecer en casa en caso de presentar síntomas.

En este panorama, Daniel Elkeles, director ejecutivo de NHS Providers —entidad que agrupa a los fideicomisos de salud del Reino Unido—, exhortó a la población británica a usar mascarilla en espacios públicos si presentan malestar. Además, describió el brote como una “cepa de gripe desagradable”, que surgió antes de lo esperado y provoca cuadros más fuertes.

“Cuando hablamos de algo como el coronavirus, creo que debemos volver al hábito de que si estás tosiendo y estornudando, pero no estás lo suficientemente enfermo como para no ir a trabajar, entonces tenés que usar una mascarilla cuando estés en espacios públicos, incluido el transporte público, para evitar las posibilidades de que le transmitas el virus a otra persona”, señaló Elkeles.

A la par, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido destacó que “las mascarillas siguen siendo una herramienta útil para limitar la propagación de virus respiratorios en algunas situaciones”.

El número de hospitalizados en ese país alcanzó cifras históricas: en Inglaterra, un promedio diario de 1.717 pacientes con gripe ocupa camas, mientras que 69 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, según informó The Guardian.

En España, la incidencia media supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en algunas zonas sanitarias y departamentos se han reportado más de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes.

¿Qué es la variante K de la H3N2?

El subclado K de la gripe H3N2 presenta múltiples mutaciones que logran evadir la inmunidad adquirida por infecciones previas de gripe o coronavirus, así como por la vacunación.

Este ajuste genético incrementa la capacidad de transmisión del virus y afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años y a personas mayores. Entre los síntomas destacan fiebre elevada, fuerte malestar general, dolores musculares, tos seca y fatiga.

Las medidas en las escuelas

Asimismo, varios centros educativos han retomado protocolos similares a los implementados durante la pandemia para contener la propagación de la variante.

Una escuela en Leeds comunicó que debió suspender asambleas y colocar puntos de desinfección, mientras que otra en Caerphilly se vio obligada a cerrar temporalmente, según información de la BBC.