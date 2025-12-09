‘Pol Deportes’ dará el gran salto: estudiará PERIODISMO DEPORTIVO en España y el país celebra su triunfo

¡Grandes noticias para el joven andahuaylino! Luego de volverse viral en las redes por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, Cliver Huamán podrá seguir sus estudios superiores en España.

El fenómeno mediático que nació en un cerro de Puruchuco continúa escalando. Ahora, la familia de Cliver Huamán —el adolescente que emocionó al país con su narración amateur desde lo alto de un cerro— anunció que su camino en el periodismo deportivo dará un salto inesperado: estudiará en España.

La noticia fue revelada por su hermano a través de TikTok, durante una transmisión especial desde el icónico estadio Santiago Bernabéu. Entre aplausos virtuales y comentarios de orgullo, confirmó que Cliver llevará un curso especializado en periodismo deportivo por ocho meses.

“Cuando termine el colegio, regresará a España”

El hermano del joven creador de contenido aprovechó la conexión en vivo para dar detalles del futuro académico del adolescente de Andahuaylas. En sus palabras:

“Cuando Cliver termine el colegio, regresará a España para llevar este curso”, afirmó con evidente emoción, desatando una oleada de mensajes de apoyo en la transmisión.

Este anuncio llega justo cuando el joven se encuentra en Europa, donde fue invitado para vivir una experiencia profesional de alto nivel: la cobertura del partido Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League junto al diario Marca.

La historia que empezó en un cerro

El crecimiento de Cliver ha sido meteórico. Todo inició cuando, sin acreditación y sin poder acercarse al Monumental, decidió subir al cerro Puruchuco para narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Su video se volvió viral en cuestión de horas.

Ese clip lo catapultó a la atención internacional: periodistas, deportistas y creadores de contenido de todo el mundo le enviaron mensajes de felicitación. Incluso, el canal Latina lo llevó a España con todos los gastos cubiertos para que viva de cerca un encuentro de Champions.

Un recibimiento histórico en Madrid

Al llegar a territorio español, cientos de seguidores peruanos fueron a recibirlo al aeropuerto, coreando su nombre y abrazando su historia. El cariño se ha multiplicado en cada paso que da, convirtiéndolo en uno de los talentos juveniles más queridos del país.