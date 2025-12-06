Periodista mexicano generó polémica al criticar a 'Pol Deportes': “Subió a un cerro y dijo tres palabras”

Wapa.pe
Los usuarios no tardaron en respaldar a Pol Deportes, el joven narrador de 15 años que se volvió viral en TikTok tras relatar un partido desde la cima de un cerro en Lima. Esto ocurrió luego de que el comentarista mexicano desestimara su esfuerzo y afirmara: “Ni narraba bien”.

    La historia de Cliver Huamán Sánchez, un adolescente de 15 años de Andahuaylas que se volvió viral por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde lo alto de un cerro cerca del estadio Monumental, ha conmovido a miles de usuarios. Su entusiasmo, creatividad y pasión lo llevaron a recibir elogios de referentes deportivos; sin embargo, no todos lo vieron con buenos ojos.

    Durante una reciente emisión del programa Fútbol al Día, en la cadena Multimedios (México), el conductor Javier Olvera Tapia criticó duramente la viralidad del joven narrador peruano. “No sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria. Que haga senderismo. Subió el cerro y dijo tres palabras. Es una falta de respeto para el gremio”, señaló, generando inmediato rechazo en redes.

    Sus compañeros en el set no tardaron en responder. Uno de ellos defendió al adolescente con un comentario directo: “Tú hablas de futbolistas como si alguna vez hubieras estado en la cancha. Lo dices con una autoridad. El chico no tiene la culpa de nadie”.

    Usuarios responden indignados a los comentarios de Javier Olvera

    Lejos de retractarse, Olvera continuó con sus críticas hacia el joven peruano y hacia quienes lo apoyan: “Estudiantes de comunicación, no estudien, suban cerros y causen impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen de la nota. Ahora todos tenemos que cobijar al niño. Ni se veía su transmisión. Encima narraba feo”, añadió.

    Las declaraciones del presentador provocaron una ola de comentarios negativos en redes sociales. Usuarios de Perú, México y otros países salieron en defensa de Cliver, destacando que el adolescente no solo mostró pasión por el deporte, sino iniciativa y talento para contar una historia desde su propia realidad.

    La comunidad digital continúa respaldando al joven narrador, quien, sin proponérselo, ha puesto en agenda el valor del esfuerzo, la creatividad y la autenticidad en tiempos dominados por plataformas virales.

    Periodista mexicano generó polémica al criticar a 'Pol Deportes': "Subió a un cerro y dijo tres palabras"
