Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 09:22 a.m., a 24 km al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao. El temblor de hoy, sábado 27 de diciembre, tuvo una profundidad de 62 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.