CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

Temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

El sismo de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, se registró a 24 km al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao, y tuvo una profundidad de 62 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

    Temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP
    Temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre de 2025.
    Temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

    Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 09:22 a.m., a 24 km al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao. El temblor de hoy, sábado 27 de diciembre, tuvo una profundidad de 62 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    LEER MÁS: Temblor en Perú hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    TAMBIÉN LEER: Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;