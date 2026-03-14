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ES OFICIAL | Campaña de DNI electrónico GRATIS este 16 y 17 de marzo: conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

A pocos días de las elecciones, este 16 y 17 de marzo habrá campaña para tramitar el DNI electrónico gratis. Conoce quiénes acceden y los requisitos.

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    A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó la importancia de mantener actualizado el Documento Nacional de Identidad y aprovechar los beneficios del DNI electrónico.

    En ese contexto, anunció una campaña que permitirá tramitar el DNIe gratis el lunes 16 y martes 17 de marzo, en coordinación con municipalidades, para facilitar el acceso a este documento. Durante esas fechas, quienes cumplan los requisitos podrán realizar el trámite sin pagar el costo habitual.

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    Campaña del DNI electrónico GRATIS el 16 y 17 de marzo

    Según lo difundido en redes sociales, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se realizarán jornadas gratuitas para tramitar el DNI electrónico el 16 y 17 de marzo, con el fin de reducir la indocumentación.

    Una de las campañas se llevará a cabo en el distrito de Samegua, en Moquegua, el lunes 16 desde las 12.45 p. m. hasta las 4.45 p. m. Al día siguiente, la atención continuará desde las 8.45 a. m. hasta las 4.00 p. m. en el hall de la municipalidad. La jornada gratuita está dirigida a menores de 17 años, adultos mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años que cuenten con clasificación en SISFOH. Durante la campaña se podrán realizar trámites como duplicado, renovación y actualización de datos del documento.

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    Asimismo, otra campaña para obtener el DNI electrónico sin costo se realizará en el distrito de Mala, también en la sede municipal, desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. En este caso, el beneficio está dirigido a menores de 0 a 17 años y a adultos mayores de 60 años. Solo se habilitarán 150 cupos por día, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

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    Entre los requisitos para acceder al trámite se encuentra la presencia del titular, presentar el DNI, copia o fotografía del documento y, en el caso de menores de edad, acudir acompañado por el padre o la madre.

    De esta manera, diversas municipalidades, en conjunto con Reniec, impulsan estas jornadas gratuitas el 16 y 17 de marzo para acercar los servicios de identificación a la población y facilitar el acceso a estos trámites sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales o realizar largos desplazamientos.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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