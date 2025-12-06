Wapa.pe
Feriados del 8 y 9 de diciembre 2025: esto recibirás si te toca trabajar en esas fechas

Los feriados del 8 y 9 de diciembre traerán beneficios para quienes trabajen en esas fechas, pues recibirán un pago adicional según las normas del sector privado.

    ¡Atención, trabajadores! Este lunes 8 y martes 9 de diciembre se celebran dos feriados consecutivos en Perú, pero no todos los colaboradores podrán acceder al descanso.

    Muchos deberán cumplir sus labores con normalidad, aunque con un beneficio adicional: recibir un pago extra en su salario mensual. Conoce aquí cómo se aplica este pago y quiénes podrán obtenerlo durante estas fechas especiales.

    ¿Qué monto debo recibir si laboro en un día feriado en Perú?

    Los trabajadores del sector privado que deban asistir a sus labores el 8 o 9 de diciembre, sin opción a un día de descanso compensatorio, recibirán un pago adicional equivalente a dos jornadas: una por el día trabajado y otra por el recargo del 100%. Ten en cuenta que esta disposición también incluye a quienes cumplen funciones de manera remota.

    Así se determina tu remuneración por trabajar en un día feriado

    Si te corresponde un pago extra por trabajar en feriado, primero debes dividir tu sueldo mensual entre treinta para conocer cuánto vale un día de trabajo. Por ejemplo, con un salario de S/3.000, el monto diario sería de S/100. Si laboras el lunes 8 o martes 9 de diciembre, recibirás:

    • Un pago por la jornada realizada: S/100
    • Un pago adicional por la sobretasa del 100%: S/100

    En total, obtendrías S/200 por el día feriado trabajado, además de tu remuneración mensual de S/3.000.

    ¿Me pagarán extra si mi día de descanso coincide con un feriado oficial?

    Si tu día de descanso coincide con los feriados del 8 o 9 de diciembre, o con cualquier otra fecha festiva, no recibirás un pago extra. En cambio, si estos feriados ocurren mientras estás de vacaciones, tu remuneración no será afectada, salvo que exista un acuerdo previo con el empleador para contabilizar los días vacacionales como hábiles como parte de un beneficio laboral.

