SENAMHI activa ALERTA ROJA a nivel nacional: estas regiones de Perú enfrentarán un fenómeno climático severoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció una alerta roja debido al descenso de la temperatura nocturna en la sierra peruana, un fenómeno que se prolongará por 71 horas y que dejará a miles de familias en situación vulnerable entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre de 2025.
Las autoridades instan a la ciudadanía a estar atenta a los comunicados oficiales y a adoptar medidas preventivas ante el fuerte frío que se aproxima.
LEE MÁS: Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700
¿Cuándo se registrará este descenso de temperatura?
- Inicio: sábado 06 de diciembre – 00:00 horas
- Fin: lunes 08 de diciembre – 23:59 horas
- Fecha de emisión del aviso: jueves 04 de diciembre – 15:46 horas
Durante estas jornadas, el Senamhi señala que se presentarán valores térmicos que irán desde niveles moderados hasta extremadamente bajos, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, poca cobertura de nubes y un aumento de la temperatura durante el día.
Regiones con mayor impacto por el frío intenso
Las temperaturas mínimas previstas para el sábado 6 de diciembre serán:
- Sierra norte: cerca de 2°C en zonas ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m.
- Sierra centro: alrededor de -6°C en localidades sobre los 3200 m s. n. m.
- Sierra sur: aproximadamente -10°C en áreas por encima de los 4000 m s. n. m.
Este panorama implica un riesgo significativo para las comunidades rurales, en especial para niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.
Alerta Roja: “Peligro”
El comunicado clasifica este episodio como un fenómeno meteorológico de alta severidad, por lo que se aconseja extremar cuidados:
“Sea extremadamente precavido. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.”
Recomendaciones para enfrentar el frío extremo
Para reducir riesgos durante estas noches gélidas, se sugiere:
- Utilizar varias capas de abrigo y evitar los cambios repentinos de temperatura
- Priorizar el cuidado de niños y adultos mayores
- Mantener la ventilación adecuada si se emplean braseros
- Consumir bebidas calientes y alimentos energéticos
- Proveer de agua y comida a los animales de granja