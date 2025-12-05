Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700

La convocatoria de la Municipalidad de la Victoria está enfocada sobre todo en puestos vinculados a la seguridad ciudadana, con un amplio número de vacantes para serenos, además de cargos especializados como analista legal.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700
    Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral
    Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700

    La Municipalidad de La Victoria ha lanzado una de las convocatorias laborales más amplias de fin de año, con 633 plazas CAS dirigidas a postulantes con secundaria completa, formación técnica, estudios universitarios y también a miembros acreditados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Los salarios oscilan entre S/ 2.200 y S/ 5.700, y cada puesto cuenta con su propio plazo de postulación, por lo que es fundamental revisar detalladamente los requisitos y fechas.

    Publicada el 4 de diciembre de 2025, esta oferta se enfoca mayormente en puestos de seguridad ciudadana —especialmente en el incremento del cuerpo de serenos— y suma cargos especializados como analista legal, chofer de resguardo y agente de seguridad personal. Todas las contrataciones se efectuarán bajo la modalidad CAS y el área de labores será el distrito de La Victoria.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Quiénes pueden sacar el DNI sin presentar fotografía impresa en 2025, según Reniec?

    Sueldos, requisitos y características del proceso

    Las remuneraciones dependen del tipo de puesto: las funciones operativas de serenazgo ofrecen entre S/ 2.200 y S/ 2.800, mientras que los cargos técnicos y profesionales —como Analista Legal o Seguridad Personal— alcanzan entre S/ 4.500 y S/ 5.700.

    wapa.pe

    Cada vacante detalla si se exige secundaria completa, estudios técnicos como mecánica, formación universitaria o acreditación militar/policial. Asimismo, la municipalidad recuerda que los postulantes deben revisar cuidadosamente qué anexos, formatos y documentos deben adjuntar, ya que pueden variar según el puesto.

    Las fechas de cierre tampoco son uniformes: la mayor parte de los cargos operativos finaliza el 16 de diciembre, mientras que las posiciones profesionales culminan el 17 de diciembre de 2025.

    ¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de La Victoria?

    A continuación, se presenta el listado por nivel educativo y tipo de perfil solicitado:

    Para secundaria completa

    Estas vacantes representan la mayor parte del concurso, con contratos CAS destinados a reforzar el serenazgo distrital.

    Sereno a pie — CAS N.° 022
    Vacantes: 300
    Sueldo: S/ 2.200
    Cierre: 16 de diciembre de 2025
    Requisitos: Secundaria completa.

    Sereno de patrullaje motorizado — CAS N.° 023
    Vacantes: 250
    Sueldo: S/ 2.500
    Cierre: 16 de diciembre de 2025
    Requisitos: Secundaria completa.

    Sereno conductor — CAS N.° 024
    Vacantes: 20
    Sueldo: S/ 2.800
    Cierre: 16 de diciembre de 2025
    Requisitos: Secundaria completa.

    Serenos especialistas en vigilancia a través de cámaras — CAS N.° 025
    Vacantes: 60
    Sueldo: S/ 2.200
    Cierre: 16 de diciembre de 2025
    Requisitos: Secundaria completa.

    Chofer de resguardo — CAS N.° 028
    Vacantes: 1
    Sueldo: S/ 4.500
    Cierre: 17 de diciembre de 2025
    Requisitos: Secundaria completa y/o formación técnica en mecánica automotriz; brevete AIII-A profesional.

    Para técnicos, FF.AA./PNP y perfiles especializados

    Seguridad personal — CAS N.° 027
    Vacantes: 1
    Sueldo: S/ 4.500
    Cierre: 17 de diciembre de 2025
    Requisitos: Titulado y/o egresado de las FF.AA. o FF.PP., debidamente acreditado.

    Para bachilleres y profesionales universitarios

    Analista legal — CAS N.° 026
    Vacantes: 1
    Sueldo: S/ 5.700
    Cierre: 17 de diciembre de 2025
    Requisitos: Bachiller o título profesional en Derecho.

    ¿Cómo postular a la convocatoria de La Victoria?

    El proceso se realiza íntegramente en línea y cada aspirante debe confirmar que cumple con los requisitos detallados en las bases del puesto seleccionado. La municipalidad enfatiza que los anexos y formatos solicitados son obligatorios para cada convocatoria.

    Pasos para postular

    • Revisar las bases oficiales. En cada puesto se incluye el enlace de descarga donde figuran funciones, perfil, requisitos, anexos y documentos exigidos.
    • Verificar los requisitos mínimos. Cada plaza solicita un nivel formativo específico (secundaria, técnica, militar o universitaria) y, en ciertos casos, licencias o acreditaciones.
    • Preparar la documentación. Esto comprende DNI vigente, CV documentado, declaraciones juradas, formatos municipales y certificados correspondientes.
    • Enviar la postulación en el plazo establecido. Las vacantes cierran entre el 16 y 17 de diciembre de 2025, según el cargo. No se aceptan postulaciones fuera del cronograma.
    • Esperar los resultados. La municipalidad publicará los resultados en su plataforma, siguiendo lo establecido en cada base.
    SOBRE EL AUTOR:
    Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    SENAMHI activa ALERTA ROJA a nivel nacional: estas regiones de Perú enfrentarán un fenómeno climático severo

    ES OFICIAL | GRAN REMATE de ADUANAS: mira cómo conseguir celulares, tablets y otros productos desde S/1

    Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700

    LISTA de infieles en Excel en Perú, Chile y Colombia: el ARCHIVO es actualizado por miles de usuarios

    Lo más vistos en Ocio

    Psíquico rompe el silencio y advierte ESCALOFRIANTE visión tras SISMO en Lima: “La muerte le sale al Perú”

    El canal oculto de Tiendas 3A donde ofrecen sus mejores ofertas del día que destrozan a Tambo y Mass

    ES OFICIAL | Confirman NUEVOS sueldos para DOCENTES: Conoce la escala salarial de la CPM y contratados

    URGENTE | Tercer temblor sacudió Lima en un mismo día: Estos son los DISTRITOS más seguros ante un TERREMOTO

    Mujer presta su casa para velorio y queda abandonada con el cuerpo por varios días en San Juan de Lurigancho

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    TURISUMAC AGENCIA DE VIAJES

    FULL DAY MACHU PICCHU LIMEÑO: Santa Rosa de Quives, Cascada de la Merced, Gran Imperio de Guaya y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;