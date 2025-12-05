Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700

Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de La Victoria ha lanzado una de las convocatorias laborales más amplias de fin de año, con 633 plazas CAS dirigidas a postulantes con secundaria completa, formación técnica, estudios universitarios y también a miembros acreditados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Los salarios oscilan entre S/ 2.200 y S/ 5.700, y cada puesto cuenta con su propio plazo de postulación, por lo que es fundamental revisar detalladamente los requisitos y fechas.
Publicada el 4 de diciembre de 2025, esta oferta se enfoca mayormente en puestos de seguridad ciudadana —especialmente en el incremento del cuerpo de serenos— y suma cargos especializados como analista legal, chofer de resguardo y agente de seguridad personal. Todas las contrataciones se efectuarán bajo la modalidad CAS y el área de labores será el distrito de La Victoria.
Sueldos, requisitos y características del proceso
Las remuneraciones dependen del tipo de puesto: las funciones operativas de serenazgo ofrecen entre S/ 2.200 y S/ 2.800, mientras que los cargos técnicos y profesionales —como Analista Legal o Seguridad Personal— alcanzan entre S/ 4.500 y S/ 5.700.
Cada vacante detalla si se exige secundaria completa, estudios técnicos como mecánica, formación universitaria o acreditación militar/policial. Asimismo, la municipalidad recuerda que los postulantes deben revisar cuidadosamente qué anexos, formatos y documentos deben adjuntar, ya que pueden variar según el puesto.
Las fechas de cierre tampoco son uniformes: la mayor parte de los cargos operativos finaliza el 16 de diciembre, mientras que las posiciones profesionales culminan el 17 de diciembre de 2025.
¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de La Victoria?
A continuación, se presenta el listado por nivel educativo y tipo de perfil solicitado:
Para secundaria completa
Estas vacantes representan la mayor parte del concurso, con contratos CAS destinados a reforzar el serenazgo distrital.
Sereno a pie — CAS N.° 022
Vacantes: 300
Sueldo: S/ 2.200
Cierre: 16 de diciembre de 2025
Requisitos: Secundaria completa.
Sereno de patrullaje motorizado — CAS N.° 023
Vacantes: 250
Sueldo: S/ 2.500
Cierre: 16 de diciembre de 2025
Requisitos: Secundaria completa.
Sereno conductor — CAS N.° 024
Vacantes: 20
Sueldo: S/ 2.800
Cierre: 16 de diciembre de 2025
Requisitos: Secundaria completa.
Serenos especialistas en vigilancia a través de cámaras — CAS N.° 025
Vacantes: 60
Sueldo: S/ 2.200
Cierre: 16 de diciembre de 2025
Requisitos: Secundaria completa.
Chofer de resguardo — CAS N.° 028
Vacantes: 1
Sueldo: S/ 4.500
Cierre: 17 de diciembre de 2025
Requisitos: Secundaria completa y/o formación técnica en mecánica automotriz; brevete AIII-A profesional.
Para técnicos, FF.AA./PNP y perfiles especializados
Seguridad personal — CAS N.° 027
Vacantes: 1
Sueldo: S/ 4.500
Cierre: 17 de diciembre de 2025
Requisitos: Titulado y/o egresado de las FF.AA. o FF.PP., debidamente acreditado.
Para bachilleres y profesionales universitarios
Analista legal — CAS N.° 026
Vacantes: 1
Sueldo: S/ 5.700
Cierre: 17 de diciembre de 2025
Requisitos: Bachiller o título profesional en Derecho.
¿Cómo postular a la convocatoria de La Victoria?
El proceso se realiza íntegramente en línea y cada aspirante debe confirmar que cumple con los requisitos detallados en las bases del puesto seleccionado. La municipalidad enfatiza que los anexos y formatos solicitados son obligatorios para cada convocatoria.
Pasos para postular
- Revisar las bases oficiales. En cada puesto se incluye el enlace de descarga donde figuran funciones, perfil, requisitos, anexos y documentos exigidos.
- Verificar los requisitos mínimos. Cada plaza solicita un nivel formativo específico (secundaria, técnica, militar o universitaria) y, en ciertos casos, licencias o acreditaciones.
- Preparar la documentación. Esto comprende DNI vigente, CV documentado, declaraciones juradas, formatos municipales y certificados correspondientes.
- Enviar la postulación en el plazo establecido. Las vacantes cierran entre el 16 y 17 de diciembre de 2025, según el cargo. No se aceptan postulaciones fuera del cronograma.
- Esperar los resultados. La municipalidad publicará los resultados en su plataforma, siguiendo lo establecido en cada base.