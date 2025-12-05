Municipalidad de La Victoria lanza masiva convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 5.700

La convocatoria de la Municipalidad de la Victoria está enfocada sobre todo en puestos vinculados a la seguridad ciudadana, con un amplio número de vacantes para serenos, además de cargos especializados como analista legal.

La Municipalidad de La Victoria ha lanzado una de las convocatorias laborales más amplias de fin de año, con 633 plazas CAS dirigidas a postulantes con secundaria completa, formación técnica, estudios universitarios y también a miembros acreditados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Los salarios oscilan entre S/ 2.200 y S/ 5.700, y cada puesto cuenta con su propio plazo de postulación, por lo que es fundamental revisar detalladamente los requisitos y fechas.

Publicada el 4 de diciembre de 2025, esta oferta se enfoca mayormente en puestos de seguridad ciudadana —especialmente en el incremento del cuerpo de serenos— y suma cargos especializados como analista legal, chofer de resguardo y agente de seguridad personal. Todas las contrataciones se efectuarán bajo la modalidad CAS y el área de labores será el distrito de La Victoria.

Sueldos, requisitos y características del proceso

Las remuneraciones dependen del tipo de puesto: las funciones operativas de serenazgo ofrecen entre S/ 2.200 y S/ 2.800, mientras que los cargos técnicos y profesionales —como Analista Legal o Seguridad Personal— alcanzan entre S/ 4.500 y S/ 5.700.

Cada vacante detalla si se exige secundaria completa, estudios técnicos como mecánica, formación universitaria o acreditación militar/policial. Asimismo, la municipalidad recuerda que los postulantes deben revisar cuidadosamente qué anexos, formatos y documentos deben adjuntar, ya que pueden variar según el puesto.

Las fechas de cierre tampoco son uniformes: la mayor parte de los cargos operativos finaliza el 16 de diciembre, mientras que las posiciones profesionales culminan el 17 de diciembre de 2025.

¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de La Victoria?

A continuación, se presenta el listado por nivel educativo y tipo de perfil solicitado:

Para secundaria completa

Estas vacantes representan la mayor parte del concurso, con contratos CAS destinados a reforzar el serenazgo distrital.

Sereno a pie — CAS N.° 022

Vacantes: 300

Sueldo: S/ 2.200

Cierre: 16 de diciembre de 2025

Requisitos: Secundaria completa.

Sereno de patrullaje motorizado — CAS N.° 023

Vacantes: 250

Sueldo: S/ 2.500

Cierre: 16 de diciembre de 2025

Requisitos: Secundaria completa.

Sereno conductor — CAS N.° 024

Vacantes: 20

Sueldo: S/ 2.800

Cierre: 16 de diciembre de 2025

Requisitos: Secundaria completa.

Serenos especialistas en vigilancia a través de cámaras — CAS N.° 025

Vacantes: 60

Sueldo: S/ 2.200

Cierre: 16 de diciembre de 2025

Requisitos: Secundaria completa.

Chofer de resguardo — CAS N.° 028

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 4.500

Cierre: 17 de diciembre de 2025

Requisitos: Secundaria completa y/o formación técnica en mecánica automotriz; brevete AIII-A profesional.

Para técnicos, FF.AA./PNP y perfiles especializados

Seguridad personal — CAS N.° 027

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 4.500

Cierre: 17 de diciembre de 2025

Requisitos: Titulado y/o egresado de las FF.AA. o FF.PP., debidamente acreditado.

Para bachilleres y profesionales universitarios

Analista legal — CAS N.° 026

Vacantes: 1

Sueldo: S/ 5.700

Cierre: 17 de diciembre de 2025

Requisitos: Bachiller o título profesional en Derecho.

¿Cómo postular a la convocatoria de La Victoria?

El proceso se realiza íntegramente en línea y cada aspirante debe confirmar que cumple con los requisitos detallados en las bases del puesto seleccionado. La municipalidad enfatiza que los anexos y formatos solicitados son obligatorios para cada convocatoria.

Pasos para postular