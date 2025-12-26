OFERTA DE AÑO NUEVO | Plaza Vea liquida celulares de marca desde S/259: mira cómo entrar en la promociónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A pocos días de cerrar el año, Plaza Vea ha activado una agresiva campaña de descuentos en su sección de tecnología, sorprendiendo a los consumidores con celulares de última generación a precios que parten desde los S/259. Esta promoción ha captado la atención de quienes buscan renovar su equipo sin afectar su presupuesto. A continuación, te explicamos cómo acceder a estas ofertas y qué debes tener en cuenta antes de comprarlos
¿Qué celulares está vendiendo Plaza Vea desde los S/259?
La cadena de supermercados Plaza Vea, desde su página web, está ofreciendo con un descuento de hasta el 36%, una gama de teléfonos inteligentes con precios que van desde los 259 soles y cuya promoción puedes encontrar en el sitio web del supermercado. Esta es la lista de los celulares con mayor oferta:
- Smartphone XIAOMI Redmi A5: S/259
- Smartphone MOTOROLA G15: S/319
- Smartphone SAMSUNG Galaxy A07: S/348
- Smartphone ZTE Blade A56: S/328
- Smartphone MOTOROLA G06: S/398
- Smartphone VIVO Y04: S/398
- Smartphone MOTOROLA G15: S/448
- Smartphone SAMGUNG Galaxy A16: S/498
- Smartphone XIAOMI Redmi 15C: S/428
- Smartphone XIAOMI Redmi 15: S/599
En este LINK podrás tener acceso a todas las opciones disponibles para comprar desde la comodidad de tu casa. Cabe destacar que estos precios son vía Online y en caso que cuentes con tarjeta Oh! podría salirte incluso mucho más económico.
¿Cómo adquirir los celulares en oferta de Plaza Vea?
Si estás interesado en comprar un dispositivo ofrecido por Plaza Vea, debes registrarte en la página oficial, revisar las características del celular, así como escoger el modelo y el precio que te conviene, una vez hecho esto, puedes escoger entre Delivery programado y recojo en tienda.
Además tienes varios métodos de pago disponibles como el pago con tarjeta Oh! y tarjeta Oh Pay, Visa, Mastercard, Dinners Club y American Express.