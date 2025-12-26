Plaza Vea lanza una campaña de descuentos, ofreciendo celulares desde S/259 . Esta promoción es ideal para quienes desean renovar su equipo sin exceder su presupuesto.

A pocos días de cerrar el año, Plaza Vea ha activado una agresiva campaña de descuentos en su sección de tecnología, sorprendiendo a los consumidores con celulares de última generación a precios que parten desde los S/259. Esta promoción ha captado la atención de quienes buscan renovar su equipo sin afectar su presupuesto. A continuación, te explicamos cómo acceder a estas ofertas y qué debes tener en cuenta antes de comprarlos

¿Qué celulares está vendiendo Plaza Vea desde los S/259?

La cadena de supermercados Plaza Vea, desde su página web, está ofreciendo con un descuento de hasta el 36%, una gama de teléfonos inteligentes con precios que van desde los 259 soles y cuya promoción puedes encontrar en el sitio web del supermercado. Esta es la lista de los celulares con mayor oferta:

Smartphone XIAOMI Redmi A5 : S/259

: S/259 Smartphone MOTOROLA G15 : S/319

: S/319 Smartphone SAMSUNG Galaxy A07 : S/348

: S/348 Smartphone ZTE Blade A56 : S/328

: S/328 Smartphone MOTOROLA G06 : S/398

: S/398 Smartphone VIVO Y04 : S/398

: S/398 Smartphone MOTOROLA G15 : S/448

: S/448 Smartphone SAMGUNG Galaxy A16 : S/498

: S/498 Smartphone XIAOMI Redmi 15C : S/428

: S/428 Smartphone XIAOMI Redmi 15: S/599

En este LINK podrás tener acceso a todas las opciones disponibles para comprar desde la comodidad de tu casa. Cabe destacar que estos precios son vía Online y en caso que cuentes con tarjeta Oh! podría salirte incluso mucho más económico.

¿Cómo adquirir los celulares en oferta de Plaza Vea?

Si estás interesado en comprar un dispositivo ofrecido por Plaza Vea, debes registrarte en la página oficial, revisar las características del celular, así como escoger el modelo y el precio que te conviene, una vez hecho esto, puedes escoger entre Delivery programado y recojo en tienda.