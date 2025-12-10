Pronabi abre el registro para las subastas presenciales, que se desarrollarán del 10 al 12 de diciembre. Se subastarán vehículos y propiedades en diez regiones.

Pasos clave para participar en la subasta del 22 y 23 de diciembre de Pronabi | Composición: Wapa / Captura de pantalla: Andina

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) informó que ya se inició el periodo de registro para quienes deseen participar en las próximas subastas presenciales. Las inscripciones estarán disponibles desde este miércoles 10 hasta el viernes 12 de diciembre. En estos remates se ofrecerán 21 vehículos y 37 propiedades distribuidas en diez regiones del país. Los interesados deberán completar este paso para poder competir durante los remates. Entérate cómo puedes participar.

Fechas, requisitos y bienes disponibles para los remates de Pronabi

Las jornadas de remate han sido programadas para el 22 y 23 de diciembre en el auditorio del MINJUSDH. Sin embargo, el Pronabi advierte que solo quienes completen su inscripción dentro del periodo establecido podrán acceder a la puja, por lo que sugiere revisar previamente las bases administrativas y preparar la documentación necesaria.

En esta convocatoria, el listado de bienes incluye una amplia variedad de vehículos como camionetas, camiones, tráileres, autos y motocicletas además de viviendas, departamentos, terrenos y stands distribuidos en Áncash, Tumbes, Piura, La Libertad, Loreto, Tacna, Cusco, Amazonas, Cajamarca y Lima.

Requisitos para participar en las subastas de Pronabi

Las subastas se efectuarán en la modalidad “a viva voz”. Para postular, es indispensable cumplir con los criterios establecidos en las bases administrativas y entregar la documentación correspondiente entre el 10 y el 12 de diciembre.

Pasos para postular a la Subasta N.º 005 de vehículos

Descarga las bases administrativas (ingresa en este enlace). Verifica que cumples con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases. Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 en el enlace oficial de la Subasta Pública de Vehículos N.º 005-2025-JUS/PRONABI. (Disponible AQUÍ) Prepara la documentación solicitada y entrégala en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi dentro del mismo periodo.

Pasos para postular a la Subasta N.º 006 de inmuebles

Obtén las bases administrativas (disponibles en este enlace). Confirma que cumples con los requisitos exigidos en los numerales 14 y 15. Regístrate como postor del 10 al 12 de diciembre del 2025 mediante el link oficial de la Subasta Pública de Inmuebles N.º 006-2025-JUS/PRONABI. Reúne todos los documentos necesarios y preséntalos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi durante las fechas señaladas.

Dónde revisar el catálogo y las bases de las subastas

Si deseas conocer el detalle completo de los vehículos e inmuebles disponibles, así como los requisitos y las bases administrativas de ambas subastas, puedes acceder al catálogo oficial a través del siguiente enlace (LINK)

Exhibición de bienes antes del remate

La visualización e inspección de los bienes estará habilitada hasta el 11 de diciembre, permitiendo a los interesados evaluar previamente cada lote antes de participar en los remates.

Canales de contacto para más información

Para consultas o asistencia adicional, Pronabi dispone de los siguientes medios: