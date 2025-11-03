Los seleccionados podrán acceder a la evaluación nacional de Beca 18, programada para el 16 de noviembre, y deben cumplir requisitos para continuar en el proceso de selección.

Miles de jóvenes peruanos que postularon a Beca 18 están a punto de conocer si continúan en la ruta hacia una beca universitaria. Este martes 4 de noviembre, Pronabec publicará la lista oficial de postulantes aptos para la siguiente fase del proceso. Los seleccionados podrán acceder a la evaluación nacional y seguir compitiendo por un cupo. Revisa aquí cómo y dónde consultar si tu nombre figura entre los aptos.

LINK OFICIAL de la lista de postulantes aptos según Pronabec

Los miles de jóvenes que postularon a Beca 18 ya cuentan con una fecha confirmada para conocer si avanzan a la siguiente etapa. Será el martes 4 de noviembre cuando Pronabec dé a conocer la relación oficial de aspirantes aptos a través de su portal institucional (www.pronabec.gob.pe/beca-18/)

En esta sección se podrá verificar quiénes cumplieron los requisitos para continuar en el proceso y rendir la prueba nacional de selección.

La entidad detallará los resultados según cada una de las diez modalidades existentes, como Beca Ordinaria, Beca Huallaga, Beca FF. AA., Beca Repared y Beca VRAEM, entre otras. Además, cada inscrito recibirá una notificación en su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y en el correo registrado durante su postulación. Solo quienes aparezcan en esta relación serán habilitados para presentar el examen programado para el domingo 16 de noviembre en todas las regiones del país.

¿Cómo será la asignación de locales y qué condiciones debes cumplir?

Una vez publicada la lista de postulantes aptos, el procedimiento continúa con la asignación de sedes para el examen nacional. El Pronabec precisó que los postulantes calificados como aptos son aquellos cuyos documentos acreditaron el cumplimiento de todos los requisitos. En los días posteriores a la publicación, los seleccionados recibirán un mensaje en su casilla electrónica con la dirección exacta del local de evaluación, la hora de ingreso y las indicaciones generales para el día del examen.

El proceso considera la cercanía del domicilio registrado para facilitar el traslado de los aspirantes, siempre que haya espacios disponibles en las sedes habilitadas. El lugar asignado para cada participante será el más cercano a la dirección registrada en su ficha de inscripción, considerando la disponibilidad de aulas y capacidad de las sedes. La entidad advirtió que quienes no asistan al examen nacional quedarán fuera del proceso y no podrán continuar en la competencia por la beca.

Todos los detalles sobre la evaluación nacional

El Examen Nacional de Preselección será el siguiente paso clave para los postulantes y medirá habilidades en razonamiento matemático y comprensión lectora. La estructura de la prueba será de 60 preguntas de alternativa múltiple, y cada una tendrá un valor de dos puntos. Un aspecto importante es que no habrá descuento por errores, por lo que los jóvenes podrán responder con confianza cada ítem.

Este examen tendrá una duración de dos horas y se implementará bajo lineamientos estrictos para garantizar transparencia. Las respuestas válidas serán únicamente aquellas marcadas en la Ficha de respuestas que se entregará al inicio; el cuadernillo podrá ser llevado por los participantes al finalizar.