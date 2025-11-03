Si tu solicitud de retiro de AFP fue denegada, verifica que los datos personales coincidan. Puedes volver a presentar el trámite según el calendario oficial.

¿Qué hacer si tu solicitud de retiro de AFP fue rechazada? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Solicitaste el Retiro AFP 2025 y temes que tu trámite haya sido rechazado? Miles de afiliados están pasando por lo mismo debido a errores en los datos o problemas con la validación del sistema. Por eso, es clave saber cómo verificar el estado de tu solicitud y evitar perder el acceso a las 4 UIT. Aquí te explicamos paso a paso cómo confirmar si tu pedido fue denegado y qué hacer si ocurrió.

¿Cómo verificar si tu solicitud del Retiro AFP 2025 fue rechazada?

Para confirmar si tu trámite fue denegado, es fundamental revisar con frecuencia el correo electrónico que registraste al iniciar el proceso. Según AFP Integra, “en caso de rechazo, enviarán un correo con el motivo de la denegación y las instrucciones para corregir el error”. Este aviso puede tardar hasta 30 días calendario desde que se envió la solicitud.

En ese mensaje se detallará la razón del problema, ya sea por datos mal ingresados, inconvenientes con la cuenta bancaria o inconsistencias en la información personal. Las administradoras resaltan que “las AFP no están obligadas a notificar por otros medios”, por lo que la bandeja de entrada será el único canal oficial para recibir esta información.

Por ello, se recomienda revisar también la carpeta de spam o correo no deseado para evitar perder la notificación.

Plataformas oficiales para consultar tu solicitud

Además del correo, puedes hacer seguimiento a tu trámite ingresando a los portales oficiales de cada AFP:

¿Qué hago si mi solicitud al Retiro AFP 2025 fue rechazada?

Uno de los errores más frecuentes ocurre al momento de ingresar los datos para el depósito. Según las AFP, el número de cuenta debe cumplir lo siguiente:

La cuenta debe estar registrada a nombre del afiliado solicitante.

No se permite el uso de cuentas compartidas o mancomunadas.

La cuenta tiene que estar vigente y funcionando correctamente.

No puede presentar bloqueos ni limitaciones para recibir depósitos o transferencias.

Además, las administradoras recalcan la importancia de no confundir el número de cuenta bancaria con el CCI. “El formulario de retiro no acepta el CCI, y este error es una de las razones más frecuentes de rechazo. La cuenta ingresada debe ser la estándar del banco, que usualmente tiene menos dígitos que el CCI”, explicaron.

Otro factor clave para evitar el rechazo es que los datos personales ingresados coincidan exactamente con los registrados en la AFP y la entidad financiera. “Cualquier diferencia, incluso mínima, puede invalidar el trámite”, señalaron. Por ello, recomiendan revisar cuidadosamente todos los campos antes de enviar el formulario.

También es indispensable seleccionar correctamente la opción de depósito. “Los usuarios deben elegir correctamente la opción de ‘depósito en cuenta bancaria personal’. Si seleccionan erróneamente la alternativa de continuar con la administración de los fondos, el dinero no se liberará y la solicitud será considerada inválida”, informaron las administradoras.