ES OFICIAL | Pensión máxima ONP llega a S/1.250 con nuevo aumento y bono para este grupo de aportantes

El Gobierno incrementó la pensión máxima que pueden percibir los jubilados que han aportado 20 años o más a la ONP . Sin embargo, este ajuste también implica un aumento del BEA.

A pocos meses de cerrar el 2026, el gobierno de José Jerí dispuso un incremento en la pensión máxima que perciben los jubilados del régimen general de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con esta medida, los afiliados que acrediten 20 años de aportes podrán recibir hasta S/ 1.000 mensuales, frente a los S/ 893 que se otorgaban anteriormente.

¿Este es el monto más alto que puede cobrar un pensionista? En términos generales, sí; no obstante, existe una excepción. Además de la pensión máxima regular, los jubilados que alcanzan los 80 años acceden a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), equivalente al 25 % adicional sobre la pensión que perciben.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae Perú tras consultar con la ONP, el nuevo tope de ingresos, sumando la pensión máxima y la BEA, ascendería a S/ 1.250. Este beneficio aplicará únicamente a quienes cumplan 80 años después del incremento de la pensión máxima, es decir, durante el 2026.

¿La pensión de S/ 1.250 ya es posible?

Sí. Actualmente, un afiliado a la ONP puede llegar a recibir hasta S/ 1.250 mensuales, según confirmaron fuentes de la institución a Infobae Perú. Para ello, deben cumplirse dos requisitos:

Percibir la pensión máxima de S/ 1.000

Haber cumplido 80 años

Una vez alcanzada esa edad, el jubilado pasará a recibir de manera permanente el monto máximo de S/ 1.250 mensuales. El cálculo se compone de la siguiente manera:

Pensión base: S/ 1.000

Bonificación por Edad Avanzada (BEA): S/ 250, equivalente al 25 % de la pensión. Este concepto figura en la boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”.

La suma total asciende así a S/ 1.250.

¿Qué ocurre con quienes ya tienen 80 años?

La BEA corresponde al 25 % de la pensión que recibe el afiliado al cumplir 80 años y no considera bonificaciones no pensionables. Este monto se deposita junto con la pensión mensual, ya sea en cuenta bancaria o mediante pago a domicilio.

En ese sentido, los pensionistas que alcancen los 80 años a partir de enero de 2026 verán su BEA calculada sobre la nueva pensión máxima. En cambio, quienes ya venían recibiendo este bono no tendrán un reajuste, por lo que continuarán percibiendo el monto previamente establecido.