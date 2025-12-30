Pensión máxima del SNP subirá a S/1.000 desde enero de 2026 . Conoce quiénes acceden al aumento, requisitos y qué jubilados quedan fuera.

El Gobierno dio luz verde a un nuevo ajuste en las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), una medida que impactará directamente en miles de jubilados a partir del próximo año. A través del Decreto Supremo N.° 330-2025-EF, el Ejecutivo estableció un incremento en el monto máximo que se puede percibir bajo este régimen, administrado por la Oficina de Normalización Previsional.

La norma eleva el tope de pensión mensual de S/893 a S/1.000 desde enero de 2026, aunque el beneficio no será automático ni universal: solo alcanzará a quienes cumplan condiciones específicas vinculadas a años de aportes y situación previsional.

¿Quiénes accederán al aumento de la pensión máxima en 2026?

El reajuste aprobado está dirigido exclusivamente a los pensionistas del SNP que, al 31 de diciembre de 2025, cuenten con derecho a pensión definitiva y al menos 20 años de aportes en el caso de jubilación. También se considera a los pensionistas por invalidez que cumplan con esa condición en la misma fecha.

Con este cambio, el incremento será de hasta S/100 mensuales, siempre que la pensión actual sea inferior al nuevo tope de S/1.000. Desde la ONP se precisó a Infobae Perú que el objetivo del decreto es nivelar las pensiones dentro del rango establecido, sin exceder el nuevo máximo.

“El reajuste aprobado ahora solo busca elevar las pensiones de jubilación e invalidez que actualmente sean inferiores a S/1.000, siempre que cumplan con los requisitos”.

En caso el pensionista ya haya recibido un aumento parcial durante el 2025, únicamente se aplicará el monto restante necesario para completar el incremento total autorizado.

Pensiones proporcionales quedan fuera del nuevo reajuste

No todos los pensionistas del SNP se beneficiarán con esta medida. Las pensiones proporcionales, otorgadas a quienes no alcanzaron los 20 años de aportes, quedaron excluidas del nuevo aumento. Este grupo ya recibió un incremento de S/50 en enero de 2025, por lo que no será considerado en el reajuste que entra en vigencia en 2026.

Asimismo, la pensión mínima, que actualmente asciende a S/600, ya fue reajustada a inicios de este año, motivo por el cual el decreto se enfoca únicamente en los montos máximos.

La norma también autoriza a la ONP a redondear la pensión al entero superior si el cálculo final arroja céntimos. El pago del nuevo monto se realizará desde enero de 2026 y, de corresponder, el reintegro será abonado en febrero. En ningún caso la pensión reajustada podrá superar los S/1.000 mensuales.

ONP confirma que el aumento de la pensión máxima no afectará otros programas

El financiamiento del reajuste se cubrirá con el presupuesto institucional de la ONP, conforme a lo dispuesto en las Leyes Anuales de Presupuesto. El decreto fue refrendado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y publicado el 30 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano.