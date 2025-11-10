Asimismo, los pensionistas afiliados a la ONP recibirán un pago extra en diciembre, siempre y cuando hayan cumplido con el número mínimo de aportes requeridos por el Sistema Nacional de Pensiones.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es la entidad encargada de administrar el régimen público de pensiones del Estado, efectuando pagos mensuales a sus beneficiarios conforme a diversas normativas, como el Decreto Ley N.º 19990 y otras disposiciones especiales. Sus prestaciones abarcan jubilación, invalidez y pensiones de sobrevivencia, y los depósitos se realizan según el tipo de pensión y el régimen correspondiente al asegurado.

El pago a los pensionistas se efectúa mediante distintas modalidades: depósito directo en cuentas bancarias —en instituciones con convenio como el Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y BanBif—, cobro en ventanilla o entrega a domicilio para quienes están inscritos en ese servicio. Estas operaciones se desarrollan de forma escalonada a lo largo de varios días, de acuerdo con criterios como la inicial del apellido paterno, lo que hace que las fechas de abono varíen mensualmente.

Cada mes, la ONP junto con el Ministerio de Economía y Finanzas difunden un cronograma oficial que indica las fechas exactas de pago. En los reportes más recientes, se ha informado que cientos de miles de jubilados —por ejemplo, cerca de 771,459 beneficiarios en noviembre de 2025— reciben su pensión a través del Banco de la Nación o las demás modalidades mencionadas. Por ello, tanto la ONP como el Banco de la Nación y diversos medios locales suelen publicar el calendario actualizado antes de cada proceso de pago.

Cronograma de pagos de la ONP – noviembre 2025

Decreto Ley N.º 19990

Tipo de pago: Abono en cuenta bancaria en Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Abono en cuenta bancaria en Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Fechas según la inicial del apellido paterno:

A – C: 7 de noviembre

D – L: 10 de noviembre

M – Q: 11 de noviembre

R – Z: 12 de noviembre

Convenios internacionales: 14 de noviembre

Incluye pensionistas Ley N.º 27803

Pago a domicilio: del 14 al 23 de noviembre

Decreto Ley N.º 18846

Abono en cuenta bancaria: 13 de noviembre

13 de noviembre Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: 13 de noviembre

13 de noviembre Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre

Ley N.º 30003 – Pensionistas pesqueros

Abono en cuenta bancaria: 13 de noviembre

13 de noviembre Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre

Ley N.º 26790 – Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Abono en cuenta bancaria: 13 de noviembre

13 de noviembre Pago a domicilio: del 16 al 23 de noviembre

Pago adicional de diciembre 2025

En diciembre, los jubilados afiliados a la ONP recibirán un pago adicional junto con su pensión mensual. Este beneficio, otorgado dos veces al año —en julio y diciembre—, es motivo de expectativa entre los pensionistas, ya que representa un ingreso extra que se entrega en reconocimiento a las Fiestas Patrias y la Navidad.