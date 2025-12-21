Madre critica entrega de juguetes en chocolatada de Ate y desata polémica en redes: "Mejor me hubiera ido al centro con S/2"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La chocolatada navideña organizada por la Municipalidad de Ate, liderada por el alcalde Franco Vidal, se volvió viral por un inesperado motivo: la indignación de una vecina ante los juguetes entregados a los niños.
El video, compartido en TikTok y Facebook, provocó un intenso debate en redes sociales sobre la calidad de los obsequios y cuestionó si este tipo de actividades realmente cumplen su propósito solidario durante la temporada navideña.
Polémica por canastas navideñas en Ate
El evento se llevó a cabo el viernes 19 en el estadio Ollantaytambo, reuniendo a numerosas familias. Según lo publicado en redes, se había informado que quienes asistieran con disfraces recibirían canastas navideñas, lo que provocó una gran concurrencia.
No obstante, al finalizar la actividad, algunos participantes manifestaron su descontento al considerar que lo entregado no cumplía con lo prometido, generando críticas y opiniones encontradas en las redes sociales.
Vecina expresa su indignación por juguetes entregados en chocolatada
En un video, una vecina de Ate exhibió el juguete que recibió su hijo menor y mostró su descontento. "Nos encontramos afuera de la chocolatada de Franco Vidal y yo creo que todas las personas, hasta yo misma, me siento indignada, de como pudieron decirle a los niños que fueran disfrazados y que al final les darían una canasta", expresó.
Al enseñar el pequeño obsequio, añadió: "En los juguetes, miren lo que nos dieron por cada niño, ¿qué es esto? Yo mejor me hubiera ido al centro con S/2, ya que habían dicho que a los niños les iban a dar buenos regalos, y no entiendo. Yo creo que todas las personas que han ido a la chocolatada están superindignados".