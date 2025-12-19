Tottus lanza una campaña de descuentos en su tienda online, donde ofrece electrodomésticos desde S/39.90. Aprovecha la oportunidad por tiempo limitado antes de agotar stock.

Tottus sorprende a sus clientes con una campaña de descuentos que promete arrasar esta temporada. A través de su tienda online, el supermercado ofrece electrodomésticos a precios realmente bajos, desde S/39.90. La promoción es por tiempo limitado y aplica hasta agotar stock. Una oportunidad ideal para renovar el hogar sin gastar de más. Entérate cuándo será y cómo puedes adquirir los artículos.

Estos son los electrodomésticos incluidos en el remate

La campaña de descuentos se encuentra activa en la tienda online de Tottus, donde los usuarios pueden acceder a una selección de electrodomésticos con precios especiales por tiempo limitado. La oferta incluye artículos básicos para el hogar, ideales para renovar la cocina o adelantar compras navideñas sin afectar el presupuesto.

Entre los productos disponibles destacan opciones prácticas y funcionales, con precios que parten desde montos accesibles. A continuación, el listado de electrodomésticos que forman parte de este remate:

Hervidor Eléctrico Blanco: S/59.90

Plancha Compacta Roja: S/79

Stitch Waffle: S/69

Hervidor Plástico Negro: S/69.90

Mickey Popcorn Popper: S/99

Sandwichera Compacta Roja: S/99.90

Olla Arrocera: S/99

Sandwichera Compacta Kiwi: S/69.90

Wafflera Roja: S/39.90

Batidora 5 velocidades y turbo: S/49.90

Estas ofertas están disponibles exclusivamente en la plataforma digital de Tottus y aplican hasta agotar stock.

Tottus presenta “Arma Tu Cena”, su propuesta gastronómica para las celebraciones de fin de año

Con el objetivo de simplificar los preparativos de Navidad y Año Nuevo, Tottus lanzó una nueva alternativa pensada para quienes buscan practicidad sin sacrificar sabor. Se trata de “Arma Tu Cena”, un programa que reúne platos listos para servir y que permite organizar una comida completa de manera rápida y accesible.

La propuesta incluye una variada selección de entradas, ensaladas, guarniciones, platos de fondo y postres, con opciones pensadas para compartir entre seis personas. Los precios parten desde los $6.590 por comensal y ofrecen combinaciones flexibles según los gustos de cada familia.