Tottus se suma a la fiebre navideña y sorprende al rematar mini panetones Todinnito a solo S/3.40. Conoce cómo acceder a esta oferta y hasta cuándo estará disponible.

    La Navidad llega con irresistibles ofertas y Tottus no se queda atrás. La cadena de supermercados sorprende a sus clientes al lanzar una promoción especial en mini panetonesTodinnito de 85 gramos, disponibles desde solo S/3.40. Una oportunidad ideal para disfrutar el clásico sabor navideño sin gastar de más y adelantar las compras festivas.

    Tottus remata Panetones Todinnito de 85 gr

    Esta promoción la puedes adquirir a través de la página web oficial de Tottus, donde encontrarás diversas opciones, incluido el panetón Todinnito de 85 g a solo S/3.40. En la plataforma, el producto figura con un precio regular de S/4.80, pero aplica un descuento del 43%, quedando en un precio final de S/2.72.

    • Panetón Bimbo de 900 g a solo S/18.90
    • Panetón de la U de 800g a solo S/24.90
    • Panetón de la Alianza de 800 g a solo S/18.50
    • Panetón Donofrio clásico a solo S/23.90
    Tottus se consolida como referente del retail en Perú

    La cadena de hipermercados Tottus, parte del grupo chileno Falabella, se ha posicionado como uno de los pilares del sector retail en el Perú desde su llegada al país a inicios de la década del 2000. Su enfoque, centrado en ofrecer un amplio surtido de productos —que incluye alimentos, frescos, electrodomésticos y ropa— a precios accesibles, ha impulsado una rápida expansión a nivel nacional.

    La marca destaca por sus frecuentes campañas promocionales y su presencia estratégica en centros comerciales, fortaleciendo así su competitividad frente a otras cadenas locales e internacionales. En un entorno comercial dinámico, Tottus continúa siendo un referente para millones de familias peruanas al momento de comprar.

