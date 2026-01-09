Aumento al sector público 2026: Cuál es el sueldo máximo para acceder al incremento de S/ 100

Wapa.pe
El incremento salarial para los trabajadores del sector público se reflejará en los pagos correspondientes a enero de 2026.

    Como resultado de la negociación colectiva entre los sindicatos de trabajadores y el Estado peruano, a partir de enero de 2026 los sueldos de los empleados públicos se incrementarán en S/ 53 o S/ 100, según el régimen laboral al que pertenezcan.

    No obstante, el monto final que recibirá cada trabajador también estará condicionado por su ingreso mensual actual. En los casos en que la remuneración sumada al aumento correspondiente supere los S/ 15.600, el pago se ajustará para no exceder ese tope. De esta manera, se presentan los siguientes escenarios:

    • Si a un trabajador le corresponde un aumento de S/ 100, pero percibe S/ 15.600, no recibirá dicho incremento.
    • Si el trabajador gana S/ 15.550, solo obtendrá un aumento de S/ 50, hasta alcanzar el límite de S/ 15.600.
    • Los trabajadores que accedan al incremento de S/ 100 y tengan ingresos de S/ 15.500 o menos sí recibirán el aumento completo.
    • El mismo criterio se aplica en los casos del aumento de S/ 53.
    Los incrementos en el sector público

    Los ajustes salariales para los trabajadores del sector público varían según el régimen laboral y el nivel de gobierno en el que prestan servicios:

    • Para los trabajadores CAS (Decreto Legislativo N° 1057), se otorgará un incremento de S/ 100.
    • En el caso del personal del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), el aumento será de S/ 100.
    • Los trabajadores del Decreto Legislativo N° 276 de los gobiernos locales recibirán un aumento de S/ 100.
    • También se aplicará un incremento de S/ 100 a los trabajadores del Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales.
    • En tanto, los trabajadores del Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales recibirán un aumento de S/ 53.
    • De igual forma, los servidores del Servicio Civil (Ley N° 30057) accederán a un incremento de S/ 53.
    En todos los casos, el ingreso mensual total, incluyendo el aumento, no podrá superar los S/ 15.600. Si con el ajuste el sueldo excede ese monto —por ejemplo, si alcanza S/ 15.700—, se reducirá hasta el límite establecido. Esta restricción se aplicará a todos los regímenes beneficiados.

    Fechas de pago según el cronograma

    De acuerdo con el cronograma oficial, las remuneraciones de enero para los trabajadores del sector público incluirán los incrementos de S/ 53 o S/ 100, según corresponda a cada régimen. Asimismo, se realizará el pago del bono por escolaridad de S/ 400.

    Las fechas establecidas para enero son las siguientes:

    • Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
    • Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
    • Viernes 23 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
    • Lunes 26 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
