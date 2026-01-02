Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Aumento para trabajadores públicos desde enero de 2026: MEF detalla requisitos y montos

Los aumentos negociados entre los trabajadores y el Ejecutivo han sido finalmente aprobados mediante decretos supremos del MEF.

    Aumento para trabajadores públicos desde enero de 2026: MEF detalla requisitos y montos
    Aumento para trabajadores públicos desde enero de 2026
    Aumento para trabajadores públicos desde enero de 2026: MEF detalla requisitos y montos

    A partir del 1 de enero de 2026 se aplicará el aumento salarial en el sector público para cinco regímenes de trabajadores estatales.

    Estos montos fueron definidos en el Convenio Colectivo Descentralizado 2025-2026, resultado de la negociación entre los sindicatos y el Poder Ejecutivo.

    Los incrementos por régimen serán los siguientes:

    • Decreto Legislativo N° 1057, CAS: aumento de S/100.
    • Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria: aumento de S/100.
    • Decreto Legislativo N° 276 de los gobiernos locales: aumento de S/100 (cláusula nueve del convenio).
    • Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales: aumento de S/100 (cláusula once del convenio).
    • Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales: aumento de S/53.
    • Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: aumento de S/53.
    Requisitos y condiciones

    Aunque no se requiere presentar documentos específicos, existen ciertas condiciones para que los trabajadores accedan a los aumentos.

    Por ejemplo, el aumento de S/100 para servidores administrativos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se aplicará únicamente a quienes pertenezcan a los grupos ocupacionales de funcionario, profesional, técnico y auxiliar en los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados. Si el ingreso mensual total, incluyendo el aumento, supera los S/15.600, el incremento se ajusta a ese límite.

    Este límite de S/15.600 también se aplica a los aumentos establecidos por el Decreto Legislativo N° 1057, la Ley N° 29709, el Decreto Legislativo N° 728 y la Ley N° 30057.

    Según la norma legal, “el incremento mensual de los servidores, directivos y funcionarios de los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, del Decreto Legislativo N° 1057, y de las Leyes N° 30057 y N° 29709, aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, constituye un concepto independiente a los ingresos que perciben y se incorpora en la planilla de pagos”. Otra norma aplica lo mismo para los aumentos del Decreto Legislativo N° 728 a gobiernos locales.

    Impacto en beneficios laborales

    El aumento mensual se considerará como base de cálculo para los beneficios laborales de los trabajadores, según el régimen:

    • Decreto Legislativo N° 728: el incremento se suma a las gratificaciones de fiestas patrias y navidad, a la bonificación extraordinaria de julio y diciembre, y a la compensación por tiempo de servicios.
    • Ley N° 30057: se incorpora a los aguinaldos de fiestas patrias y navidad, así como a la compensación por tiempo de servicios.
    • Ley N° 29709: se incluye en los aguinaldos de fiestas patrias y navidad, y en la compensación por tiempo de servicios al concluir la relación laboral.
    Aumento para trabajadores públicos desde enero de 2026: MEF detalla requisitos y montos
    ;