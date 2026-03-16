Querida CANTANTE de CUMBIA se somete a DELICADA OPERACIÓN que la ALEJA de los ESCENARIOS: giro drástico en su vida

Reconocida cantante peruana sorprendió al revelar que pasó por una intervención quirúrgica y contó qué le ocurrió. AQUÍ te contamos todo lo que se sabe.

Cantante de cumbia dejó en 'shock' a sus fans al revelar qué operación se realizó. | Composición Wapa | Instagram

Cantante de cumbia dejó en 'shock' a sus fans al revelar qué operación se realizó. | Composición Wapa | Instagram

¡Inesperado! Thamara Gómez, reconocida cantante de Son del Duke, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que pasó por una delicada intervención quirúrgica. En un video, la artista contó que se sometió a esta operación por su bienestar, motivo por el cual se ha mantenido alejada de los escenarios. La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a la música.

Thamara Gómez se sincera sobre la operación que la alejó de los escenarios

En su cuenta oficial de Instagram, Thamara Gómez compartió un video antes de ingresar a la sala de operación y reveló que hace más de ocho años se había sometido a un aumento de mamas. Sin embargo, con el tiempo decidió revertir su decisión y optó por una reducción mamaria por un motivo importante.

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La integrante de Son del Duke explicó que su trabajo es muy activo y que quería sentirse más ligera sobre el escenario durante sus presentaciones, por lo que recurrió a la cirugía. “En este día voy a realizarme una reducción mamaria con el doctor Jean Pierre”, comentó al inicio.

“Hace ocho años aprox. me coloqué implantes de mama… Súper encantada con el resultado, pero a raíz de mi trabajo, es súper seguido y como que quería sentirme más livianita, es por eso que he tomado la decisión de la reducción de mamas y hoy es el gran día. Estoy un poquito nerviosa y a la vez feliz porque estoy en las mejores manos”, agregó.

Seguidores reaccionan a la noticia de Thamara Gómez

La cantante Thamara Gómez recibió numerosas reacciones de sus seguidores en Instagram. Esta vez, los fanáticos de la cumbiambera peruana le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación tras la operación de reducción de mamas, así como para su regreso a los escenarios.