Querida CANTANTE de CUMBIA se somete a DELICADA OPERACIÓN que la ALEJA de los ESCENARIOS: giro drástico en su vida

Querida CANTANTE de CUMBIA se somete a DELICADA OPERACIÓN que la ALEJA de los ESCENARIOS: giro drástico en su vidaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Inesperado! Thamara Gómez, reconocida cantante de Son del Duke, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que pasó por una delicada intervención quirúrgica. En un video, la artista contó que se sometió a esta operación por su bienestar, motivo por el cual se ha mantenido alejada de los escenarios. La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a la música.
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Thamara Gómez se sincera sobre la operación que la alejó de los escenarios
En su cuenta oficial de Instagram, Thamara Gómez compartió un video antes de ingresar a la sala de operación y reveló que hace más de ocho años se había sometido a un aumento de mamas. Sin embargo, con el tiempo decidió revertir su decisión y optó por una reducción mamaria por un motivo importante.
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La integrante de Son del Duke explicó que su trabajo es muy activo y que quería sentirse más ligera sobre el escenario durante sus presentaciones, por lo que recurrió a la cirugía. “En este día voy a realizarme una reducción mamaria con el doctor Jean Pierre”, comentó al inicio.
“Hace ocho años aprox. me coloqué implantes de mama… Súper encantada con el resultado, pero a raíz de mi trabajo, es súper seguido y como que quería sentirme más livianita, es por eso que he tomado la decisión de la reducción de mamas y hoy es el gran día. Estoy un poquito nerviosa y a la vez feliz porque estoy en las mejores manos”, agregó.
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Seguidores reaccionan a la noticia de Thamara Gómez
La cantante Thamara Gómez recibió numerosas reacciones de sus seguidores en Instagram. Esta vez, los fanáticos de la cumbiambera peruana le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación tras la operación de reducción de mamas, así como para su regreso a los escenarios.
“Siempre regia bendiciones, recupérate pronto preciosa”, “Cuídate te queremos ver en los escenarios”, “Definitivamente la moda ahora es pequeñas”, “La mejor decisión”, “Se te verá mejor Thamara”, “Bendiciones Tamy recupérate pronto”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación.