¡Se molestó! La cantante de cumbia Thamara Gómez se hizo viral en redes sociales después de haber sido partícipe de un altercado durante una presentación de ‘Son del Duke’. La joven no toleró las faltas de respeto y tuvo una inesperada reacción.
La intérprete causó el asombro de todos los miembros del público cuando reaccionó a lo que estaba ocurriendo. El video de la situación fue compartido en TikTok y diferentes redes sociales generando toda clase de comentarios, a favor y en contra.
Thamara Gómez se molesta con mujer del público en concierto de Son del Duke
La exintegrante de ‘Corazón Serrano’ mostró su enojo con una mujer durante una de sus últimas presentaciones. El actuar de Gómez dejó con la boca abierta a muchos ya que es una conducta extraña de la joven piurana. ¿Qué fue lo que pasó para que Thamara se moleste?
Resulta que una asistente decidió tirarle agua a la cara a Thamara cuando estaba bailando, generando la molestia de la artista. Sin embargo; lo que nadie esperó fue que, a los segundos, la bailarina tome una botella para también tirarle agua.
Dicha acción ha sido viralizada en diferentes cuentas de TikTok y otras redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar, de personas que apoyan a Thamara y otras que la critican.