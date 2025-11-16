Wapa.pe
Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

Thamara Gómez pasó momento INCÓMODO en programa de la Chola Chabuca al presentarle fotos con Álvaro Aurora: "Hemos terminado"

La vocalista de Son del Duke, Thamara Gómez, aclaró que no está involucrada sentimentalmente con Álvaro Aurora. La cantante tuvo que pronunciarse luego de que un programa televisivo difundiera imágenes en las que ambos aparecían en momentos de aparente cercanía y coqueteo.

    Thamara Gómez afrontó una situación inesperada durante su paso por el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca. La cantante de Son del Duke acudió al set para una entrevista especial; sin embargo, su sorpresa fue evidente cuando emitieron una nota biográfica que incluyó imágenes románticas junto al cómico Álvaro Aurora, con quien mantuvo una relación iniciada en octubre de 2024.

    LEE MÁS: Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

    La aparición de su expareja en el video generó incomodidad inmediata en Thamara, quien pidió una corrección frente a cámaras. "Tenías que omitir una parte, cholita", comentó con evidente incomodidad. Esta reacción llevó a la conductora a consultarle si seguía vinculada sentimentalmente con el humorista.

    Thamara Gómez aclara que su romance con Álvaro Aurora llegó a su fin

    Después del incómodo episodio, Thamara decidió sincerarse y confirmó que su relación con Álvaro Aurora terminó hace ya varios meses, dejando claro que la ruptura no fue conflictiva. "No (estamos) ya hace meses. Hemos terminado en buenos términos y siempre deseando lo mejor", declaró la artista.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Paco Bazán apela a su fe tras acusaciones de Melissa Linares: "Los hijos de Dios estamos protegidos"

    Ante este anuncio, Ernesto Pimentel quiso saber si esta separación era realmente definitiva, recordando que la pareja ya había pasado antes por anuncios similares. "¿Ya habías terminado antes? ¿Esta es la segunda o tercera vez?", preguntó la popular Chola Chabuca.

    Thamara respondió de forma contundente: "No, ya cada quien está enfocado en sus cosas y siempre deseando lo mejor", dejando claro que esta vez el final sería el último.

