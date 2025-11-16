Thamara Gómez pasó momento INCÓMODO en programa de la Chola Chabuca al presentarle fotos con Álvaro Aurora: “Hemos terminado”

La vocalista de Son del Duke, Thamara Gómez , aclaró que no está involucrada sentimentalmente con Álvaro Aurora. La cantante tuvo que pronunciarse luego de que un programa televisivo difundiera imágenes en las que ambos aparecían en momentos de aparente cercanía y coqueteo.

Thamara Gómez afrontó una situación inesperada durante su paso por el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca. La cantante de Son del Duke acudió al set para una entrevista especial; sin embargo, su sorpresa fue evidente cuando emitieron una nota biográfica que incluyó imágenes románticas junto al cómico Álvaro Aurora, con quien mantuvo una relación iniciada en octubre de 2024.

La aparición de su expareja en el video generó incomodidad inmediata en Thamara, quien pidió una corrección frente a cámaras. "Tenías que omitir una parte, cholita", comentó con evidente incomodidad. Esta reacción llevó a la conductora a consultarle si seguía vinculada sentimentalmente con el humorista.

Thamara Gómez aclara que su romance con Álvaro Aurora llegó a su fin

Después del incómodo episodio, Thamara decidió sincerarse y confirmó que su relación con Álvaro Aurora terminó hace ya varios meses, dejando claro que la ruptura no fue conflictiva. "No (estamos) ya hace meses. Hemos terminado en buenos términos y siempre deseando lo mejor", declaró la artista.

Ante este anuncio, Ernesto Pimentel quiso saber si esta separación era realmente definitiva, recordando que la pareja ya había pasado antes por anuncios similares. "¿Ya habías terminado antes? ¿Esta es la segunda o tercera vez?", preguntó la popular Chola Chabuca.