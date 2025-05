Thamara Gómez termina con cómico ambulante Álvaro Aurora y lanza fuerte revelación íntima.

La artista se pronunció luego de que Aurora apareciera en el programa Magaly TV: La Firme, insinuando que su relación fue parte de un “show” y dando a entender que hubo deslealtad de parte de ella. Sin rodeos, Thamara desmintió esas afirmaciones y expresó su profundo malestar por el manejo público del tema. “Yo no necesito inventar nada para tener visibilidad. Mi carrera me la gané con esfuerzo desde los 12 años. Esto me duele, pero no voy a permitir que se me falte el respeto”, escribió en sus redes.