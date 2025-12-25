El cantante Paul Michael sorprendió con su gesto tras el inesperado 'regalo' que Pamela López le habría dado a Cueva en plena Navidad.

Pamela López sorprendió en estas fechas tras revelar un gesto inesperado en plenas fiestas navideñas. A través de sus redes sociales, la animadora contó que aceptó una conciliación para facilitar el proceso de divorcio con Christian Cueva. La decisión fue interpretada como un particular “regalo” de Navidad. En medio de este escenario, un mensaje de Paul Michael hacia la modelo no pasó desapercibido.

Paul Michael se pronuncia con mensaje a Pamela López

El cantante Paul Michael utilizó su perfil de Instagram para dedicarle unas palabras por Navidad a Pamela López, dejando en evidencia el cariño y la conexión que los une. En su publicación, resaltó lo significativo que ha sido compartir momentos a su lado y el amor que dice sentir por ella, acompañando el mensaje con un tono emotivo y cercano.

“Feliz Navidad, amor de mi vida. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu risa, y por cada uno de los momentos que hemos compartido. Te amo profundamente, y en estas fechas, mi mayor deseo es seguir construyendo contigo una historia hermosa, sincera y duradera”, se logra leer en su publicación.

Pamela López, por su parte, optó por compartir el mensaje en sus historias, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Sin embargo, llamó la atención que no emitiera ninguna respuesta pública a las palabras del artista, manteniendo silencio frente a la romántica dedicatoria.

Pamela López le da 'regalo' de Navidad a Christian Cueva

Pamela López estaría dispuesta a abrir una vía de diálogo con Christian Cueva para resolver de manera definitiva su situación legal. Así lo dio a conocer su defensa, luego de que el futbolista manifestara públicamente su intención de conversar para concretar el divorcio.

Fue el abogado de la trujillana quien, mediante sus redes sociales, aclaró el estado actual del proceso y respondió a las declaraciones del deportista. En su mensaje, precisó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación formal relacionada con una demanda de divorcio.

“Con relación al video difundido en redes sociales de CC sobre la existencia de una demanda de divorcio. Respecto de ello, aclaro que, hasta la fecha, PL no ha sido notificada por la vía correspondiente”, resaltó al inicio de su comunicado.