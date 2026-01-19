Keiko Fujimori habló sobre su relación actual con Mark Vito y aseguró que la crianza compartida de sus hijas sigue siendo su prioridad.

Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito. | Composición Wapa

Keiko Fujimori decidió hablar sobre un capítulo de su vida personal que durante años permaneció rodeado de rumores y silencios. En una entrevista con Trome, la candidata presidencial explicó, con tono mesurado, los motivos de su separación con Mark Vito Villanella y cómo mantienen un vínculo enfocado en la crianza de sus hijas.

Alejada del debate político y la exposición constante, Fujimori eligió un registro sobrio, destacando la prioridad de la estabilidad familiar.

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito

Durante la entrevista, Keiko Fujimori respondió con claridad al ser consultada sobre los motivos de la separación de su matrimonio. Ante la pregunta directa, optó por una definición breve que descartó conflictos visibles o enfrentamientos prolongados.

“Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla: fue por mutuo acuerdo. Estamos los dos mejores así”, afirmó, dejando claro que la decisión fue consensuada y buscando alejarse de versiones que sugerían conflictos.

Al abordar rumores sobre una supuesta infidelidad, Fujimori estableció límites. Con un tono respetuoso hacia su expareja, señaló: “Prefiero no tocar ese tema. Hoy él tiene una nueva pareja, he tenido la oportunidad de conocerla y le deseo lo mejor a los dos. Los veo a ambos contentos y mis hijas también”, mostrando que mantiene una relación cordial con Mark Vito y su entorno actual.

Mark Vito presente y comprometido con sus hijas

Más allá de la separación, la candidata presidencial subrayó en varias ocasiones la participación de Mark Vito en la vida de sus hijas, destacando la importancia de su vínculo paterno.

“Él viene constantemente, es un excelente papá”, afirmó, poniendo de relieve su compromiso con Kyara y Kaori y reforzando la idea de una relación funcional basada en la responsabilidad compartida.