La denuncia de violencia contra Samahara Lobatón provoca la polémica en torno a Bryan Torres, quien ha tomado una decisión tras el escándalo.

La denuncia por violencia contra Samahara Lobatón desató una fuerte repercusión alrededor de Bryan Torres. En medio de la controversia, el cantante optó por una acción radical que no pasó desapercibida. Desde entonces, su ausencia pública ha generado mayor atención sobre el caso. La decisión tomada se produjo luego de que Melissa Klug denunciara que el salsero tendría planeado huir del país.

Bryan Torres toma radical medida tras denuncia por agresión a Samahara Lobatón

Luego de verse envuelto en una grave acusación por violencia física contra Samahara Lobatón, Bryan Torres optó por mantenerse en completo silencio y fuera del ojo público. Desde que se conocieron los hechos ocurridos en el departamento que ambos compartían, el cantante evitó pronunciarse y no ofreció declaraciones a la prensa ni a sus seguidores.

La denuncia, que rápidamente generó repercusión, se hizo pública tras la difusión de imágenes que mostrarían la agresión. Ante esta situación, Melissa Klug, madre de Samahara, acudió de inmediato a una comisaría para formalizar la acusación contra el integrante de Barrio Fino, luego de conocer el material audiovisual que circuló en redes.

Según lo señalado por la propia Klug en una entrevista con Trome, tras el incidente Bryan Torres habría permanecido en el inmueble de su pareja, sin dar la cara. No obstante, lo que más llamó la atención en los últimos días fue que el cantante decidiera desactivar sus cuentas en redes sociales, una acción que no pasó desapercibida en medio de la polémica.

Hasta el momento, el artista no ha brindado ninguna versión sobre lo sucedido, pese a que el caso continúa siendo ampliamente comentado. La ausencia de pronunciamientos y el cierre de su perfil de Instagram han sido interpretados por muchos como una forma de evadir la presión pública tras la denuncia por agresión contra Samahara Lobatón.

Melissa Klug advierte posible salida del país de Bryan Torres en medio de proceso legal

Melissa Klug expresó su preocupación por la situación legal que enfrenta Bryan Torres, expareja de su hija Samahara Lobatón y miembro del grupo musical Barrio Fino. La empresaria aseguró que el cantante estaría evaluando dejar el Perú con el objetivo de evitar responder ante la justicia por el proceso que se sigue en su contra.

Durante una conversación con el programa 'Amor y Fuego', Klug señaló que Torres tiene programada una audiencia en los próximos días y que personas cercanas a él estarían coordinando acciones para facilitar su salida del país. Esta posibilidad encendió las alertas en la madre de la influencer, quien cuestionó la falta de medidas preventivas ante un eventual viaje.