Melissa Klug alerta sobre una posible fuga de Bryan Torres, pareja de Samahara, tras ser denunciado por agredirla. La empresaria denuncia falta de acciones legales.

Melissa Klug encendió las alarmas al advertir sobre una presunta intención de fuga de Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, en medio de una delicada situación legal. La empresaria aseguró haber recibido información que apunta a una posible salida del país del cantante tras ser denunciado por ella al haber agredido a su hija.

Melissa Klug advierte posible fuga de Bryan Torres

Melissa Klug volvió a pronunciarse públicamente y expresó su profunda preocupación por la situación de Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, luego de que se difundieran imágenes que evidenciarían agresión física. Según contó, ha recibido mensajes que la alertan sobre una posible salida del país por parte del cantante.

La empresaria hizo estas declaraciones durante su participación en el programa 'Amor y Fuego', donde aseguró que personas cercanas le han advertido sobre movimientos que apuntarían a que el músico estaría buscando abandonar el territorio nacional.

“Yo tengo también personas que me dicen: ‘Se va a escapar del país’, ‘Se va a ir del país’, ‘Están tratando de llevárselo’ “, sostuvo con evidente preocupación.

En ese contexto, Klug cuestionó duramente la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades, señalando que, a su criterio, la respuesta del sistema judicial no estaría siendo proporcional a la gravedad del caso. Para ella, cada día que pasa sin medidas concretas incrementa el riesgo de que el investigado evada a la justicia.

Asimismo, reveló que mantiene comunicación constante con representantes del Ministerio Público, aunque manifestó su frustración por los tiempos del proceso. “Estoy justo hablando también a la par con los fiscales y ellos me están diciendo que están en toda esta elaboración, pero yo digo ¿por qué se demoran tanto?“, expresó.

¿Bryan Torres seguiría viviendo con Samahara Lobatón?

Frente a las versiones que indican que Bryan Torres continuaría conviviendo con Samahara Lobatón, Melissa Klug aseguró no tener información certera sobre su ubicación actual.

“Yo no sé nada de él, no sé nada. Pero… tengo muchas personas que me escriben, así como me imagino que también querrán informar dónde está él, su paradero“, comentó.