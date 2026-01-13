Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

La madre de Samahara Lobatón fue vista en una comisaría mientras crece la polémica por un video que evidenciaría una violenta agresión de Bryan Torres.

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija. | Composición Wapa | Instagram

Samahara Lobatón atraviesa un momento complejo tras difundirse que habría sido víctima de violencia física por parte de Bryan Torres. La situación tomó mayor relevancia cuando su madre, Melissa Klug, fue captada en la comisaría de Monterrico, según imágenes compartidas por Instarándula.

La presencia de la llamada ‘Blanca de Chucuito’ no pasó desapercibida y desató especulaciones, en medio de la polémica por una presunta agresión del salsero contra la influencer.

Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico, según Instarándula

Todo se inició cuando una seguidora del portal que conduce Samuel Suárez envió una fotografía que rápidamente generó alerta. En la imagen se aprecia a la empresaria de espaldas, presuntamente dentro de una de las salas de la comisaría de Monterrico, lo que incrementó el misterio sobre su presencia en la sede policial.

El propio Suárez difundió el material, siguiendo la dinámica de su comunidad digital, donde las conocidas ‘ratujas’ suelen adelantar primicias inesperadas.

El episodio llamó la atención no solo por tratarse de una figura mediática, sino por el delicado contexto. En las últimas horas, Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, reveló la existencia de un video en el que Bryan Torres aparecería agrediendo violentamente a Samahara Lobatón dentro de la habitación que compartían.

Rodrigo González cuestiona difusión del material privado

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, afirmó que el material que llegó al programa resulta impactante. Según explicó, en el video se aprecia a Bryan agrediendo a Samahara, lo que generó su inmediata preocupación. El conductor también puso en duda cómo un registro de carácter íntimo pudo salir del ámbito privado y llegar a terceros, señalando que la sola existencia de dichas imágenes abre serios cuestionamientos sobre su procedencia y difusión.