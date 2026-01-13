Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

La madre de Samahara Lobatón fue vista en una comisaría mientras crece la polémica por un video que evidenciaría una violenta agresión de Bryan Torres.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón
    Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija. | Composición Wapa | Instagram
    Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

    Samahara Lobatón atraviesa un momento complejo tras difundirse que habría sido víctima de violencia física por parte de Bryan Torres. La situación tomó mayor relevancia cuando su madre, Melissa Klug, fue captada en la comisaría de Monterrico, según imágenes compartidas por Instarándula.

    La presencia de la llamada ‘Blanca de Chucuito’ no pasó desapercibida y desató especulaciones, en medio de la polémica por una presunta agresión del salsero contra la influencer.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos ingresando a iglesia tras revelarse agresión en ‘Amor y Fuego’

    Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico, según Instarándula

    Todo se inició cuando una seguidora del portal que conduce Samuel Suárez envió una fotografía que rápidamente generó alerta. En la imagen se aprecia a la empresaria de espaldas, presuntamente dentro de una de las salas de la comisaría de Monterrico, lo que incrementó el misterio sobre su presencia en la sede policial.

    wapa.pe

    El propio Suárez difundió el material, siguiendo la dinámica de su comunidad digital, donde las conocidas ‘ratujas’ suelen adelantar primicias inesperadas.

    El episodio llamó la atención no solo por tratarse de una figura mediática, sino por el delicado contexto. En las últimas horas, Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, reveló la existencia de un video en el que Bryan Torres aparecería agrediendo violentamente a Samahara Lobatón dentro de la habitación que compartían.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Rodrigo solicita en vivo que envíen video de agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón a Melissa Klug

    Rodrigo González cuestiona difusión del material privado

    Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, afirmó que el material que llegó al programa resulta impactante. Según explicó, en el video se aprecia a Bryan agrediendo a Samahara, lo que generó su inmediata preocupación. El conductor también puso en duda cómo un registro de carácter íntimo pudo salir del ámbito privado y llegar a terceros, señalando que la sola existencia de dichas imágenes abre serios cuestionamientos sobre su procedencia y difusión.

    “¿Quién tiene las imágenes de tu casa?, ¿Cómo nos han podido llegar esas imágenes? Imágenes donde Bryan agrede brutalmente a Samahara. Bryan no va filtrar esas imágenes. La única interesada que se haga público es (ella)“, dijo Peluchín.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

    Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

    El radical cambio de vida de Jhoan Mendoza, el famoso Chacaloncito Jr. que desapareció de la TV

    Magaly Medina se sincera con preocupante revelación en plena recuperación de su cirugía: "Me siento muy débil"

    Magaly Medina revela por qué decidió ocultar su nuevo rostro tras cirugía: "Uno de mis ojos está..."

    Lo más vistos en Farándula

    Jossmery Toledo protagoniza candente beso con expareja de la novia de Hugo García

    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Reconocida influencer desaparece de TikTok y ahora purga condena en Penal Santa Mónica

    Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos ingresando a iglesia tras revelarse agresión en ‘Amor y Fuego’

    La impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;