ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Rodrigo solicita en vivo que envíen video de agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón a Melissa Klug

Rodrigo González reveló que existe un video de una fuerte agresión por parte de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. 

    Rodrigo González expresó su profunda preocupación tras acceder a un video que evidenciaría una presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. El conductor no ocultó su impacto al ver las imágenes y dejó en claro que la situación le parece grave, al punto de considerar necesario que el entorno más cercano de la joven esté al tanto de lo ocurrido.

    Ante este escenario, el presentador reveló que solicitó a su equipo de producción que el material sea enviado directamente a Melissa Klug, madre de Samahara, con el objetivo de que pueda evaluar la situación y tomar las medidas que considere necesarias en defensa de su hija. “Tenemos su teléfono”, señaló González, dando a entender que el contacto ya está establecido.

    Asimismo, el conductor remarcó que no se trata de generar polémica gratuita, sino de actuar con responsabilidad frente a hechos que podrían involucrar violencia. Por ello, insistió en que el contenido llegue a manos de la familia, esperando que se priorice el bienestar y la seguridad de Samahara Lobatón ante cualquier indicio de agresión.

    PUEDES LEER: Jesús Barco da un giro a su vida y reaparece con nuevo trabajo tras emotivo mensaje de Melissa Klug

    ‘Amor y Fuego’ revela que Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón

    González explicó que, en un inicio, el equipo tenía listo un reportaje sobre Samahara Lobatón y Bryan Torres, luego de que ambos fueran vistos entrando juntos a una iglesia, pese a no mantener una relación amorosa. Sin embargo, la pauta del programa dio un giro inesperado cuando llegaron a la producción videos captados por las cámaras de seguridad del domicilio de la hija de Melissa Klug.

    El conductor indicó que dicho material solo pudo haber salido del círculo más cercano de los involucrados, ya que se trata de imágenes registradas dentro de una vivienda. “Si son grabaciones de su casa, necesariamente provienen de alguien muy cercano. ¿Recuerdan las imágenes que se difundieron en el programa de la Chola Chabuca sobre una discusión? Esto que hemos visto ahora va mucho más allá de una simple pelea”, señaló.

    Asimismo, Rodrigo González precisó que no es posible emitir los videos al aire porque no cuentan con la autorización correspondiente y, además, se trata de contenido grabado en un espacio privado, lo que impide su difusión pública.

    Según relató el presentador, en las imágenes se aprecia cómo el cantante coloca una almohada sobre Samahara Lobatón antes de ejercer la agresión física. “Quien actúa de esa forma sabe perfectamente lo que hace. Cubrir con una almohada antes de golpear demuestra intención de no dejar huellas, es el comportamiento de alguien que está habituado a maltratar sin que sea evidente”, manifestó visiblemente indignado.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia.

