Exproductor de Peluchín EXPONE su verdadero rostro y Sofía Franco asegura: “No hay productor que lo aguente”

Renzo Madrid habló con Sofía Franco sobre las diferencias que tuvo con el conocido ‘Peluchín’ . Afirmó que ya no siente resentimiento hacia él.

Renzo Madrid fue por mucho tiempo el productor de Rodrigo González, como “Amor, Amor, Amor” y “Amor y Fuego”. Este optó por revelar las razones de su partida del espacio de espectáculos y compartió una reflexión sobre el vínculo con el famoso conductor.

En una última entrevista del programa digital ‘Ellas saben’, de Resurge TV, Madrid tocó sobre los conflictos que vivió tras bambalinas y cómo esas situaciones definieron su camino.

De acuerdo, a lo que comentó Renzo Madrid en la conversación con Sofía Franco y Olga Zumarán, su partida de los programas que lideraba ‘Peluchín’, pasó en 2023. Madrid indicó que, en muchas ocasiones, se tornaba bastante cargado debido a la personalidad y los requerimientos del presentador.

“A Rodrigo en algún momento se le suben los humos y se puso en plan de director”, reveló Madrid en el programa, una aseveración que deja ver el verdadero rostro del personaje y la tensión que se sentía con el equipo de producción.

Según con el exproductor, en la rutina diaria en el set se percibía imprevisibilidad, porque González solía llegar un minuto antes de que el programa empezara.

“Rodrigo llegaba 12:59 y el programa empezaba a la 1. Y mientras él caminaba de la puerta al set, venía corriendo, el sonido se ponía y a esa hora a veces quería cambiarme una nota. Ha pasado muchas veces que quería hacerlo y decía: cámaras con Sofía”.

Asimismo, compartió con el público su incomodidad que generó el alejamiento que se dio con su salida, sobre todo por las palabras de Rodrigo González sobre su persona. “En algún momento nos hemos peleado feo porque cuando yo salgo del canal, Rodrigo ha sido muy duro conmigo, me ha criticado, me ha chancado mucho”, confesó el productor.

Sofía Franco también contó su experiencia de trabajar con Rodrigo

Durante la conversación, Sofía Franco —quien compartió pantalla con Renzo Madrid en distintas etapas televisivas— intervino con soltura para indagar qué había originado aquel clima de incomodidad tras bambalinas. Su presencia añadió contexto sobre las tensiones que, según los involucrados, se vivían fuera del set.

Madrid relató que la influencia de González generaba dinámicas particulares, marcadas por un afán de supervisar cada detalle del contenido, lo que terminaba por complicar la labor de los productores. En ese punto, Franco complementó la versión desde su propia experiencia al señalar: “De repente era su objetivo, expectorarte”.

A pesar de ese historial de roces, Renzo Madrid enfatizó que hoy mira todo con mayor distancia emocional y sin resentimientos hacia su antiguo compañero. “No le guardo rencor, finalmente ha tenido su mérito, se mantiene, su carisma. Es su propio director, su propio jefe, lo que él siempre ha querido”, comentó, dejando claro que prefiere quedarse con el aprendizaje.