Durante la entrevista, Cielo Fernández y sus compañeras de Corazón Serrano mostraron su descontento por la pregunta sugestiva del presentador.

Las integrantes de Corazón Serrano arribaron a Ecuador para presentarse con su elenco completo en el Coliseo General Rumiñahui como parte de su gira ‘Acceso al corazón 3’. Aunque el ambiente era de celebración por su esperado concierto del 21 de noviembre, las integrantes del grupo terminaron enfrentando una situación inesperada durante su paso por medios locales.

Corazón Serrano vive incómodo momento durante entrevista en Ecuador

Las vocalistas Ana Lucía Urbina, Susana Alvarado, Briela Cirilo, Kiara Lozano y el resto de la agrupación acudieron a una entrevista radial para promocionar su espectáculo. Todo iba con normalidad hasta que el conductor lanzó una pregunta con tono sugerente dirigida a Cielo Fernández, lo que generó un visible gesto de incomodidad entre las peruanas.

Cielo no tardó en reaccionar al comentario fuera de lugar del presentador: “Oye, pero bien fea tu pregunta”, expresó con evidente molestia. Susana Alvarado también dejó clara su desaprobación con su lenguaje corporal, mientras que Briela Cirilo fue aún más directa en su respuesta: “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”.

Presentador ecuatoriano recibe críticas por incómoda pregunta

La situación no pasó desapercibida para el público. Tras el incómodo momento vivido en la cabina radial, ninguna de las integrantes de Corazón Serrano quiso responder a la consulta del presentador, dejando en evidencia su molestia ante lo ocurrido.

La reacción se trasladó rápidamente a redes sociales, donde los seguidores del grupo condenaron la actitud del comunicador y respaldaron de inmediato a las artistas. Los usuarios no dudaron en expresar su indignación con fuertes comentarios: