Yarita Lizeth rompió el silencio y habló sin rodeos sobre su vínculo con las integrantes de Corazón Serrano. La cantante puneña, conocida por su autenticidad, despejó todas las dudas sobre una supuesta rivalidad y reveló cómo es realmente su relación con el grupo de cumbia más querido del país. Sus palabras sorprendieron a muchos fans que esperaban una respuesta definitiva.
Yarita Lizeth responde qué tipo de relación tiene con Corazón Serrano
Tras su sorpresiva aparición en el programa de La Chola Chabuca, Yarita Lizeth aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre una presunta rivalidad con las integrantes de Corazón Serrano. Con total sinceridad, la cantante puneña aseguró que mantiene una buena amistad con las artistas del popular grupo de cumbia y que no existe ningún tipo de conflicto entre ellas.
“Somos amigos, admiro a Corazón Serrano, todo lo que hacen es admirable y nuestra amistad está ahí, siempre estará ahí”, afirmó con una sonrisa, dejando en claro que lo suyo con la agrupación norteña es respeto y cariño mutuo.
Además, la intérprete conocida como la ‘Chinita del amor’ adelantó que no descarta volver a compartir escenario con ellas. “Yo creo que vamos a tener otras oportunidades, no es la única oportunidad, seguramente se darán otras presentaciones más donde estaré cantando junto a ellos”, agregó, entusiasmando a sus seguidores y al público presente.
Edwin Guerrero aclara por qué Corazón Serrano no se presentó en concierto de Yarita Lizeth
La ausencia de Corazón Serrano en el aniversario de Yarita Lizeth causó sorpresa entre los asistentes y desató comentarios en redes sociales. Muchos se preguntaron por qué la reconocida agrupación piurana no subió al escenario, pese a que su participación había sido anunciada con anticipación.
Ante el revuelo, Edwin Guerrero, líder de la agrupación, explicó que el grupo sí acudió al evento y estaba listo para actuar, pero un imprevisto en la organización impidió su presentación.
“Nosotros aceptamos con gusto la invitación para estar en su concierto, pero no sé si fue un tema de desorganización por parte de la producción o de quién dependía eso, aunque Yarita Lizeth no tuvo nada que ver. Estábamos programados de 2.00 a 4.00 de la mañana”, explicó.
El músico detalló que, aunque esperaban su turno para cantar, otro grupo fue incluido en ese horario a último momento. Debido a que debían viajar a Piura esa misma madrugada, no pudieron permanecer más tiempo.
Pese al inconveniente, Guerrero dejó claro que no hubo ningún tipo de conflicto con la artista puneña y destacó el esfuerzo que puso en su espectáculo: “Una artista folclórica que está apostando por cosas nuevas. Tremendo escenario, tremenda producción. Le deseo toda la felicidad del mundo”.