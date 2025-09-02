Estrella Torres destapa la presión que vivió en Corazón Serrano: “Me insistieron y yo no quería irme”

Estrella Torres contó cómo una foto en redes y un pedido salarial terminaron en su sorpresiva renuncia a Corazón Serrano a los 17 años, en plena etapa de duelo.

La cantante recordó que todo comenzó tras un viaje junto a Leslie Águila, quien en ese entonces todavía no formaba parte de la agrupación. La publicación de una fotografía en redes sociales bastó para incomodar a Lorenzo Guerrero, dueño de la orquesta, en pleno proceso de negociación salarial.

El pedido que cambió su futuro

“Lorenzo se fastidió porque Leslie subió una foto en grupo. En ese tiempo no querían escándalos y se molestaron conmigo”, relató Estrella. En medio de ese malestar, también estaba en juego su sueldo: “Me preguntaron cuánto quería ganar y respondí mil soles por presentación. Lo dije porque, ¿a quién no le gustaría?”.

La inesperada renuncia