Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Estrella Torres destapa la presión que vivió en Corazón Serrano: “Me insistieron y yo no quería irme”

Estrella Torres contó cómo una foto en redes y un pedido salarial terminaron en su sorpresiva renuncia a Corazón Serrano a los 17 años, en plena etapa de duelo.

    La cantante recordó que todo comenzó tras un viaje junto a Leslie Águila, quien en ese entonces todavía no formaba parte de la agrupación. La publicación de una fotografía en redes sociales bastó para incomodar a Lorenzo Guerrero, dueño de la orquesta, en pleno proceso de negociación salarial.

    El pedido que cambió su futuro

    Lorenzo se fastidió porque Leslie subió una foto en grupo. En ese tiempo no querían escándalos y se molestaron conmigo”, relató Estrella. En medio de ese malestar, también estaba en juego su sueldo: “Me preguntaron cuánto quería ganar y respondí mil soles por presentación. Lo dije porque, ¿a quién no le gustaría?”.

    La inesperada renuncia

    Para sorpresa de la artista, aquella petición no fue rechazada de manera directa, sino que derivó en algo mucho más duro: “Pensé que me dirían que no, pero me pidieron la carta de renuncia”, confesó. Torres reveló que la decisión llegó en un momento particularmente doloroso, ya que habían pasado apenas seis meses desde la muerte de su padre y ella solo tenía 17 años.

    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

