Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?

Christian Cueva llegó al país sin previo aviso. ¿Qué estaba haciendo Pamela López?

    ¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?
    ¿Qué hizo Pamela López horas ANTES de la INESPERADA llegada de CUEVA al país para encontrarse con sus hijos? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?

    La mañana de este lunes, Christian Cueva llegó sorpresivamente a Lima y dejó en claro que su prioridad es pasar tiempo con los tres hijos que tiene con Pamela López, con quien recientemente alcanzó una conciliación. En su arribo, el futbolista evitó mencionar a Pamela Franco y se mostró enfocado únicamente en su familia.

    Este viaje ocurre luego de una prolongada batalla legal para lograr un régimen de visitas, y Cueva no piensa desaprovechar la oportunidad de acercarse nuevamente a sus pequeños tras un año de ausencia. Según comentó, tanto él como Pamela López están haciendo un esfuerzo por mantener una relación cordial en beneficio de los menores.

    ¿Qué hacía Pamela López antes del reencuentro?

    Mientras muchos se preguntaban si Pamela estaba preparando a sus hijos para el esperado reencuentro con su padre, fue Paul Michael quien dio pistas de lo que ocurría horas antes de la llegada de Cueva.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    López, lejos de quedarse en casa, tuvo una presentación en el bar La Bodega junto a su pareja, dejando en claro que sigue activa en el trabajo para brindar lo mejor a sus pequeños. Además, aprovechó la ocasión para divertirse, permaneciendo en la fiesta hasta las 5 de la mañana.

    Aunque no se sabe si consumió alcohol, pues solo se vio a Paul con una copa en mano, esto generó dudas sobre si pudo preparar a sus hijos para la visita. También permanece en reserva dónde se producirá el reencuentro y si habrá supervisión, ya que ambas partes acordaron no dar detalles del régimen de visitas a los medios.

    El regreso de Cueva y su ausencia en la selección

    Pese a su llegada, Cueva no fue convocado a la selección peruana por el técnico Óscar Ibáñez. Esto causó sorpresa, considerando que el volante había recuperado protagonismo en el Emelec, donde se convirtió en figura clave.

    La razón de su exclusión, según la periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 Max, tendría relación con su exposición mediática: “Lo de Cueva, la no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere a Christian porque jala mucha prensa de farándula. A eso se debe su no convocatoria. Incomoda un poco el que esté más ligado hoy a la farándula, jala mucha prensa de la farándula”, explicó.

    ¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

