¿Qué hizo Pamela López horas antes de la llegada de Christian Cueva al país para encontrarse con sus hijos?

¿Qué hizo Pamela López horas ANTES de la INESPERADA llegada de CUEVA al país para encontrarse con sus hijos? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La mañana de este lunes, Christian Cueva llegó sorpresivamente a Lima y dejó en claro que su prioridad es pasar tiempo con los tres hijos que tiene con Pamela López, con quien recientemente alcanzó una conciliación. En su arribo, el futbolista evitó mencionar a Pamela Franco y se mostró enfocado únicamente en su familia.

Este viaje ocurre luego de una prolongada batalla legal para lograr un régimen de visitas, y Cueva no piensa desaprovechar la oportunidad de acercarse nuevamente a sus pequeños tras un año de ausencia. Según comentó, tanto él como Pamela López están haciendo un esfuerzo por mantener una relación cordial en beneficio de los menores.

¿Qué hacía Pamela López antes del reencuentro?

Mientras muchos se preguntaban si Pamela estaba preparando a sus hijos para el esperado reencuentro con su padre, fue Paul Michael quien dio pistas de lo que ocurría horas antes de la llegada de Cueva.

López, lejos de quedarse en casa, tuvo una presentación en el bar La Bodega junto a su pareja, dejando en claro que sigue activa en el trabajo para brindar lo mejor a sus pequeños. Además, aprovechó la ocasión para divertirse, permaneciendo en la fiesta hasta las 5 de la mañana.

Aunque no se sabe si consumió alcohol, pues solo se vio a Paul con una copa en mano, esto generó dudas sobre si pudo preparar a sus hijos para la visita. También permanece en reserva dónde se producirá el reencuentro y si habrá supervisión, ya que ambas partes acordaron no dar detalles del régimen de visitas a los medios.

El regreso de Cueva y su ausencia en la selección

Pese a su llegada, Cueva no fue convocado a la selección peruana por el técnico Óscar Ibáñez. Esto causó sorpresa, considerando que el volante había recuperado protagonismo en el Emelec, donde se convirtió en figura clave.