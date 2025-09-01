Christian Cueva regresa a Lima en medio de la controversia con su expareja Pamela López y aclara que su principal prioridad es compartir con sus hijos durante su visita.

Cueva regresa a Perú para ver a sus hijos | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Christian Cueva volvió a Lima en medio de la tormenta mediática que enfrenta con su expareja Pamela López. Su arribo al Perú no pasó desapercibido, pues las cámaras lo esperaban para conocer el verdadero motivo de su visita. Lejos de las especulaciones sobre su vida personal, el futbolista dejó claro que su prioridad está en su rol de padre.

Christian Cueva regresa a Perú y aclara que solo quiere ver a sus hijos

Christian Cueva volvió a captar la atención tras su arribo a Lima este fin de semana. El mediocampista, en medio de la controversia con su expareja Pamela López, reapareció en el aeropuerto luego de enviarle una carta notarial en busca de una rectificación pública.

Las cámaras de los medios registraron su llegada, donde fue abordado por la prensa para conocer más sobre el motivo de su visita.

Con actitud serena, el popular ‘Aladino’ aseguró que su prioridad en este viaje es compartir tiempo con sus hijos, pese al tenso panorama mediático que lo rodea.

En conversación con Atenas Televisión, el futbolista de 33 años, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador, dejó en claro sus intenciones: “¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club y pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, sostuvo.

Christian Cueva asegura que no tiene trabas legales para ver a sus hijos

El regreso de Christian Cueva a territorio peruano no solo generó expectativa por el reencuentro con sus hijos, sino también dudas sobre si enfrenta limitaciones legales en el proceso. Al respecto, el mediocampista descartó cualquier restricción y dijo estar tranquilo con la situación.

“No (hay ninguna negativa). La verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo”, declaró el popular ‘Aladino’.

Además, el jugador de Emelec destacó que, pese a los conflictos mediáticos con Pamela López, la coordinación sobre las visitas con sus menores avanza sin contratiempos. “Así que por ambas partes las cosas están llevando de la mejor manera, ¿no?”, añadió con calma.