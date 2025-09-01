Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Christian Cueva regresa a Perú tras tensiones con Pamela López: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva regresa a Lima en medio de la controversia con su expareja Pamela López y aclara que su principal prioridad es compartir con sus hijos durante su visita.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva regresa a Perú tras tensiones con Pamela López: "Vengo a ver a mis hijos"
    Cueva regresa a Perú para ver a sus hijos | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Christian Cueva regresa a Perú tras tensiones con Pamela López: "Vengo a ver a mis hijos"

    Christian Cueva volvió a Lima en medio de la tormenta mediática que enfrenta con su expareja Pamela López. Su arribo al Perú no pasó desapercibido, pues las cámaras lo esperaban para conocer el verdadero motivo de su visita. Lejos de las especulaciones sobre su vida personal, el futbolista dejó claro que su prioridad está en su rol de padre.

    wapa.pe

    VER MÁS: Terrible accidente: dron golpea a Susana Alvarado en el rostro en concierto de Corazón Serrano

    Christian Cueva regresa a Perú y aclara que solo quiere ver a sus hijos

    Christian Cueva volvió a captar la atención tras su arribo a Lima este fin de semana. El mediocampista, en medio de la controversia con su expareja Pamela López, reapareció en el aeropuerto luego de enviarle una carta notarial en busca de una rectificación pública.

    Las cámaras de los medios registraron su llegada, donde fue abordado por la prensa para conocer más sobre el motivo de su visita.

    Con actitud serena, el popular ‘Aladino’ aseguró que su prioridad en este viaje es compartir tiempo con sus hijos, pese al tenso panorama mediático que lo rodea.

    En conversación con Atenas Televisión, el futbolista de 33 años, quien actualmente juega en Emelec de Ecuador, dejó en claro sus intenciones: “¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club y pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, sostuvo.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor

    Christian Cueva asegura que no tiene trabas legales para ver a sus hijos

    El regreso de Christian Cueva a territorio peruano no solo generó expectativa por el reencuentro con sus hijos, sino también dudas sobre si enfrenta limitaciones legales en el proceso. Al respecto, el mediocampista descartó cualquier restricción y dijo estar tranquilo con la situación.

    “No (hay ninguna negativa). La verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo”, declaró el popular ‘Aladino’.

    Además, el jugador de Emelec destacó que, pese a los conflictos mediáticos con Pamela López, la coordinación sobre las visitas con sus menores avanza sin contratiempos. “Así que por ambas partes las cosas están llevando de la mejor manera, ¿no?”, añadió con calma.

    El retorno de Cueva se da tras varias semanas de rumores sobre su vida personal y el envío de una carta notarial a su expareja, en la que le exigió rectificar declaraciones públicas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva regresa a Perú tras tensiones con Pamela López: "Vengo a ver a mis hijos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Expareja de Paul Michael aparece y lanza fuerte dardo contra Pamela López tras indirectas: "Ponte a estudiar"

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Beto Ortiz y Milena Zárate se enfrentan en tensa discusión por Maicelo: “¿Te vas a poner celosa de mí?”

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Terrible accidente: dron golpea a Susana Alvarado en el rostro en concierto de Corazón Serrano

    Magaly Medina critica a María Fe por lucirse otra vez con Josimar tras nueva infidelidad: “¡La migajera del año!”

    Bárbara Cayo habla por primera vez sobre ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García: "Me siento mal"

    Abel Lobatón multiplica por cero a Melissa Klug y Samahara tras ser tildado de “padre ausente”: “Yo estoy feliz y tranquilo”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;