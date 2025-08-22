Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos

Después de la conciliación, Christian Cueva y Pamela López estarían pasando una mejor situación como padres.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos
    ¿Aladino RECONQUISTA a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con REGALAZO para sus hijos: “Hemos pasado varias cosas” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos

    Después de firmar una conciliación con Christian Cueva, a más de un año de su separación, Pamela López volvió a las cámaras de Amor y Fuego y sorprendió al contar un detalle especial que tuvo el futbolista con sus hijos.

    Christian Cueva y el acuerdo de visitas

    La animadora de eventos explicó que, por disposición judicial, no podía dar información específica sobre el acuerdo alcanzado. Sin embargo, aclaró que la conciliación se centró únicamente en el régimen de visitas, lo que permitirá a Cueva compartir más tiempo con sus pequeños en días previamente fijados.

    Pese a este avance, Pamela recalcó que aún hay asuntos pendientes por resolver, especialmente el tema de la pensión de alimentos. Según dijo, el monto del primer depósito fue insuficiente, algo con lo que no está de acuerdo.

    El regalo que sorprendió a Pamela López

    A pesar de las diferencias, López reconoció que el jugador del Emelec tuvo un gesto inesperado en el Día del Niño, fecha en la que solía estar ausente. Contra todo pronóstico, envió un obsequio económico para que sus hijos pudieran disfrutar de la celebración.

    “Hemos pasado varias cosas. El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete”, relató.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Cueva rompe el silencio tras ser acusado de asistir a fiesta de 18 horas con mujeres y alcohol en Ecuador

    Su reacción llamó la atención, pues lejos de criticar, adoptó una actitud conciliadora al valorar el gesto como una sorpresa positiva.

    La contradicción en el relato de Pamela López

    Antes de llegar al acuerdo con Cueva, Pamela había mostrado su molestia en América Hoy por considerar que los 12 mil soles eran insuficientes. Incluso, compartió un voucher de más de 800 soles con el que demostró cuánto había gastado en juguetes, comida, ropa y salidas con sus pequeños por el Día del Niño.

    “Eso me acabo de gastar en sus juguetes en el Día del Niño, además de sacarlos a comer, a los juegos y comprarles ropa. Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan”, señaló en aquel entonces.

    No obstante, en ese momento no mencionó que Cueva también había contribuido, algo que terminó reconociendo días después.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Gabriel Calvo rechaza de la peor manera a Keiko Fujimori tras decir que le parece "guapísimo"

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    ¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo elimina comunicado revelando separación con Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”

    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Productora revela el LAMENTABLE estado de Maju Mantilla tras anunciarse su separación: “No ha dormido nada”

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;