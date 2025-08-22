Después de la conciliación, Christian Cueva y Pamela López estarían pasando una mejor situación como padres.

¿Aladino RECONQUISTA a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con REGALAZO para sus hijos: “Hemos pasado varias cosas” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Después de firmar una conciliación con Christian Cueva, a más de un año de su separación, Pamela López volvió a las cámaras de Amor y Fuego y sorprendió al contar un detalle especial que tuvo el futbolista con sus hijos.

Christian Cueva y el acuerdo de visitas

La animadora de eventos explicó que, por disposición judicial, no podía dar información específica sobre el acuerdo alcanzado. Sin embargo, aclaró que la conciliación se centró únicamente en el régimen de visitas, lo que permitirá a Cueva compartir más tiempo con sus pequeños en días previamente fijados.

Pese a este avance, Pamela recalcó que aún hay asuntos pendientes por resolver, especialmente el tema de la pensión de alimentos. Según dijo, el monto del primer depósito fue insuficiente, algo con lo que no está de acuerdo.

El regalo que sorprendió a Pamela López

A pesar de las diferencias, López reconoció que el jugador del Emelec tuvo un gesto inesperado en el Día del Niño, fecha en la que solía estar ausente. Contra todo pronóstico, envió un obsequio económico para que sus hijos pudieran disfrutar de la celebración.

“Hemos pasado varias cosas. El Día del Niño, lastimosamente estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para llevarlos a comer y comprarles un juguete”, relató.

Su reacción llamó la atención, pues lejos de criticar, adoptó una actitud conciliadora al valorar el gesto como una sorpresa positiva.

La contradicción en el relato de Pamela López

Antes de llegar al acuerdo con Cueva, Pamela había mostrado su molestia en América Hoy por considerar que los 12 mil soles eran insuficientes. Incluso, compartió un voucher de más de 800 soles con el que demostró cuánto había gastado en juguetes, comida, ropa y salidas con sus pequeños por el Día del Niño.

“Eso me acabo de gastar en sus juguetes en el Día del Niño, además de sacarlos a comer, a los juegos y comprarles ropa. Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan”, señaló en aquel entonces.