Jesús Barco da un giro a su vida y reaparece con nuevo trabajo tras emotivo mensaje de Melissa Klug

Jesús Barco da un giro a su vida y reaparece con nuevo trabajo tras emotivo mensaje de Melissa Klug

Tras salir de Alianza Universidad de Huánuco, Jesús Barco aparece en sus redes.

    El futbolista Jesús Barco volvió a aparecer en sus redes sociales luego de que su exprometida, Melissa Klug, reafirmara públicamente que continúa soltera tras el ampay que los involucró y compartiera posteriormente un emotivo mensaje. En su retorno a Instagram, el exjugador de Sport Boys decidió contar a sus seguidores en qué está enfocado actualmente a nivel laboral.

    ¿A qué se dedica Jesús Barco tras el emotivo mensaje de Melissa Klug?

    Luego de que en octubre de 2025 el club Alianza Universidad de Huánuco anunciara su separación temporal del plantel e iniciara un proceso de despido a raíz del ampay en el que se vio involucrado junto a otros futbolistas, Jesús Barco dio a conocer que hoy trabaja en colaboración con una empresa de apuestas virtuales.

    Mediante su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió un video promocionando una plataforma de apuestas en línea, invitando a sus seguidores a conocer sus beneficios y promociones. “Gente, ¿qué esperan para seguir jugando en la plataforma ***, donde tienen unas promociones increíbles?”, se le escucha decir en el clip difundido.

    Cabe señalar que Barco no es el único personaje del medio local que genera ingresos mediante publicidad para casas de apuestas, ya que diversas figuras de la farándula peruana utilizan sus redes sociales para promocionar este tipo de plataformas a través de enlaces y campañas digitales.

    ¿Qué declaró Melissa Klug sobre una posible reconciliación con Jesús Barco?

    En una reciente entrevista, Melissa Klug fue enfática al señalar que no ha retomado su relación con Jesús Barco y que una reconciliación no está dentro de sus planes inmediatos.

    “Uhmm, me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, expresó.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

