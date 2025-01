"Recuerdo que un día me llaman por teléfono y me dicen: 'Aló, Aló, ¿con Juliana? De parte de Andrés Hurtado, Chibolín'. Él trabajaba en el canal donde yo trabajaba, pero nunca lo había visto. Y me dice: 'Oye, me encanta tu trabajo, me pareces linda. Oye, me gustaría tomar un café contigo y darte algunos consejos", acotó.