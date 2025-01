“Apareció Alessia Rovegno en estas imágenes exclusivas, al parecer, con su nueva pareja”, dijo el creador de contenido sobre estas imágenes. “Primero vemos que los dos están cerca y a mí no me vas a engañar, un amigo no es así como aparece en el video. No solamente se divirtió Hugo García por México, sino que también Alessia por Uruguay”, añadió.