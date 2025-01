La cumbiambera Giuliana Rengifo se sentó frente a Yahaira Plasencia para responder a las preguntas de la salsera en su podcast 'Hablando con Yaha'. Fue así como recordó su romance con el ahora esposo de la presentadora y reveló un detalle íntimo con uno de sus ex.

Pensativa, la cantante no tuvo problemas en responder dando detalles de sus fantasías: “Me las han cumplido, sí y yo cumplir también”, comenzó diciendo para contar lo que le pidió una de sus exparejas.

“Te ven artista, te ven con tu vestuario, con todo, un día me dijeron: ‘Vente con tu vestuario (…) dije: ‘Acabó el show, estoy sudada’, ‘No importa, no me pidas que te baile y que te cante, suficiente, ahí sí vas a tener que pagar”, dijo entre risas.