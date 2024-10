Le pidieron que dejara al niño fuera, ingresara él solo, resolviera su asunto y luego saliera. “Ese mismo día, yo hice todo un chongo y lo solucioné", mencionó, pero poco después observó a otra persona entrando con sus perros. “¿Por qué la diferencia? ¿Por qué dan esas concesiones? No nos daban permisos”, expresó Rivero.

"Por supuesto que quiero volver a la televisión porque es algo que me encanta y es el medio donde he crecido, pero no hay nada por el momento. Estoy dedicado a lo digital hasta que acabe el 2024", señaló Rivero, destacando su interés por mantenerse activo en la televisión, a pesar de la escasez de proyectos actuales.