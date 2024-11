Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica, y esta vez, no por su desempeño en el campo, sino por un tema personal que ha generado indignación. Magaly Medina, conocida por no callar nada, lanzó una contundente crítica hacia el futbolista tras conocerse que no asistió a la primera comunión de su hija, un evento que, para muchos, representa un momento importante en la vida familiar.