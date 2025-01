A inicios del 2025, Ana Paula Consorte sorprendió al publicar un contundente mensaje que dejaría entrever la situación que estaría atravesando. Luego de recibir el Año Nuevo en la playa y en compañía de su familia e hijos, pero con la ausencia de Paolo Guerrero, la bailarina brasileña parece haberse cansado de intentar encajar y lanzó una dura confesión. ¿Acaso fue una indirecta para el futbolista y su madre Doña Peta?

¿Cuál fue el mensaje que compartió Ana Paula Consorte?

A través de su cuenta de Instagram, la modelo brasileña Ana Paula Consorte publicó una poderosa reflexión que sorprendió a quienes la siguen, pues en esta, la influencer dejó en claro que no piensa seguir moldeándose o cambiando para poder ser aceptada en un lugar.

En el mensaje se puede leer en un inicio una reflexión sobre las veces que ha tenido que cambiar para poder adaptarse a un lugar: “Ha habido tantas veces que he tenido que estirarme o apretarme para encajar en un espacio, he sido tan injusta con mi proceso, he camuflado tanto mis bordes”.

“Nuestro espacio en este mundo plural es tan único. Hoy ya no tengo la misma paciencia para fingir que me caigo, solo quiero ser de mi talla y así yo misma sienta esa enormidad y usarla con respeto por lo que (constantemente) me estoy convirtiendo”, finalizó la madre de los hijos menores de Paolo Guerrero.

Sus fieles seguidores no dudaron en respaldarla y pedirle que no busque cambiar para poder encajar en el mundo de alguien. “Nunca te encojas para encajar en el mundo de nadie. Sé tú mismo, mantente auténtico, y seguro, aquellos que aprecian la verdad apreciarán quién eres”, “Ana Paula, usted es divina, completa, auténtica y encaja perfectamente en todo espacio, siga siendo usted misma, que se aguanten”, fueron algunas de las reacciones.

Doña Peta habla de su relación con Ana Paula Consorte

En entrevista con ‘América Hoy’, Doña Peta se refirió al carácter de Ana Paula y admitió que esta tenía un carácter complicado, pero esta no es razón para irrespetarla, pues es la madre de sus hijos.