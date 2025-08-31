Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Karla Franco, hermana de Pamela, impacta al difundir un video íntimo que expone a la cantante y deja a todos intrigados. Aquí los detalles.

    La mediática cantante Pamela Franco no deja de estar en el centro de la polémica. Tras viajar a Ecuador para reencontrarse con Christian Cueva, ahora vuelve a generar comentarios. Esta vez, no por su relación sentimental, sino porque su hermana, Karla Franco, sorprendió al publicar un video íntimo de un momento privado que dejó a todos hablando.

    Hermana de Pamela Franco expone video de ella en momento íntimo

    Por medio de TikTok, Karla Franco consiguió viralizar un video en el que aparece Pamela Franco en una faceta distinta a la que suele mostrar en sus redes: relajada y compartiendo un momento familiar. En las imágenes, la cantante peruana entona una divertida canción y deja ver la complicidad con su hermana, mostrando un lado poco conocido.

    "La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpaticón. La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpaticón", se escucha interpretar entre risas a la pareja de Christian Cueva, quien recibió múltiples reacciones, en su mayoría positivas.

    "Digan lo que digan ella, ella siempre demostrando que es una mujer para llenarse de orgullo", "Muy hermosa Pamela y mujer trabajara", "Hermosa Pamela, tienes mucho carisma y se te nota buen aura", "Por qué les gustas ofender somos mujeres y no debemos atacarnos entre nosotras", fueron algunos de los comentarios destacados.

    Pamela Franco rompió lazos con su amiga Vanessa

    Hace algunos días, Vanessa Pumarica llamó la atención de sus seguidores al mostrarse distante cuando le consultaron por Pamela Franco durante una transmisión en vivo. La modelo respondió de manera fría y directa: “No sabría decirte porque no sé nada de la vida de ella”, dejando claro que no mantiene contacto con la cantante.

    Al ser cuestionada sobre el nuevo tema musical de la ex Alma Bella, nuevamente dio una contestación breve: “No la he escuchado, chicas”. Sin embargo, su actitud cambió cuando se mencionó a Christian Cueva. En ese momento, enfatizó que prefiere alejarse de aquello que no le gusta y solo involucrarse cuando las cosas se hacen bien. También aclaró que no tiene ningún vínculo con el futbolista de Emelec.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

