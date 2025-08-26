Pamela Franco no dudó en presumir su reencuentro con Christian Cueva con un romántico beso y así callar los rumores de una supuesta separación.

El romance entre Pamela Franco y Christian Cueva volvió a estar en boca de todos tras los rumores de crisis. Sin embargo, la pareja decidió silenciar especulaciones al mostrarse nuevamente unida en Ecuador, donde actualmente reside el futbolista por su contrato con el Emelec.

Pamela Franco sorprende con romántico mensaje para Cueva

Desde Guayaquil, Pamela compartió en Instagram tiernas postales junto a Christian Cueva. En una de las imágenes se lucen abrazados con una gran sonrisa, mientras que en otra se dieron un beso que no dejó dudas de su unión.

“Mi amorcito qué bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió la cantante de cumbia, quien incluso se dejó ver con la camiseta del club Emelec.

Foto: Instagram

Christian Cueva le responde con un emotivo texto

El popular ‘Aladino’ no tardó en contestar a su pareja con un mensaje igual de cariñoso.

“Nadie la apagará (su luz), mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Solo yo en tu corazón. Te amo”, señaló el volante peruano en sus redes.

Ambos celebrarán pronto dos años de relación. No obstante, Cueva confesó que la atención mediática lo incomoda: “Dos años que hablan de mí. Estoy en Ecuador y llaman al presidente de mi equipo… Yo sé que soy titular, que vendo, que siempre voy a vender, pero déjenme tranquilo con mi vida”.

Pamela Franco se junta con esposas de compañeros de Christian Cueva. Foto: Instagram

Pamela Franco aclara rumores de fotos eliminadas

Algunos usuarios señalaron que la cantante había borrado las imágenes con Cueva en sus redes, lo que alimentó las especulaciones de ruptura. Ella lo desmintió tajantemente: “Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de dónde han sacado eso”, respondió fastidiada durante una entrevista en Amor y Fuego.